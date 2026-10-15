Dolar 49,4122 +0,07%
Euro 55,5222 +0,51%
Bist 12.006,72 -0,92%
Altın Gram 6.621,92 +1,47%
EUR/USD 1,1213 +0,50%
Brent Petrol 104,65 -1,33%
--°

Cica zirvesinde Fidan'dan ortak kararlılık çağrısı: Filistin'in hakları korunmalı

Hakan Fidan, Bakü'deki CICA zirvesinde İsrail'i eleştirerek, Filistin'in temel haklarının korunması için üye devletlerden kararlı destek talep etti.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 14:44

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Caner Şahin

Cica zirvesinde Fidan'dan ortak kararlılık çağrısı: Filistin'in hakları korunmalı

Fidan'ın Bakü'deki mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katıldığı Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 7. Zirvesi'nde bölgesel güvenlik, bağlantısallık ve insan hakları vurgusu yaptı. Zirve, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ev sahipliğinde Bakü'de gerçekleştirildi.

Fidan, barışa ve karşılıklı güvene ilişkin taahhütlerin tüm üye devletler için geçerli olması gerektiğini belirterek, CICA üyesi bir devlet olan İsrail'in uygulamalarını eleştirdi ve Filistin halkının temel haklarının korunması yönünde diğer üyelere çağrı yaptı. Bakan, kalıcı çözümün başkenti Doğu Kudüs olan ve 1967 sınırlarına dayanan bağımsız bir Filistin devleti olduğunu yineledi.

dört öncelik ve kıtasal bağlantısallık:

Türkiye'nin CICA'yı Asya'nın en kapsayıcı güvenlik forumu haline getirme kararlılığı çerçevesinde Fidan, ekonomik güvenlik ve bağlantısallığı artırmak için dört öncelik sıraladı. İlk öncelik olarak Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridorunu gösterdi; bu koridorun Kuşak ve Yol Girişimi ile etkileşimi artırarak Asya-Avrupa ticaretini ve halklararası temasları güçlendireceğini vurguladı.

İkinci öncelik olarak Kalkınma Yolu Projesini işaret eden Fidan, projenin Irak ve Türkiye üzerinden Körfez'i Avrupa'ya bağlayarak bölgesel istikrar ve refaha katkı sağlayacağını belirtti. Üçüncü öncelik, CICA ile Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT), ASEAN ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) gibi bölgesel mekanizmalar arasındaki sinerjinin artırılması olarak ifade edildi. Dördüncü olarak ise bağlantısallığın dijital boyutuna dikkat çekildi; bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarında iş birliğinin derinleştirilmesi gerektiği belirtildi.

iklim, çok taraflılık ve CICA'nın güçlendirilmesi:

Fidan, gelişmiş bağlantısallığın sürdürülebilir kalkınmayı destekleyeceğini söyleyerek çevresel tedbirlere de işaret etti. Türkiye'nin Kasım ayında ev sahipliği yapacağı ve başkanlığını üstleneceği 31. Taraflar Konferansı (COP31)'un iklim adaleti, sürdürülebilir kalkınma ve insan odaklı dönüşüm için bir fırsat olması gerektiğini dile getirdi ve liderleri zirveye üst düzey katılım sağlamaya çağırdı.

Bakan ayrıca, günümüz krizlerinin çok taraflı platformlarda belirsizlik yarattığını, en büyük engelin ise uluslararası aktörler arasındaki güven eksikliği olduğunu belirtti. Bu eksikliğin giderilmesi için bölgesel sahiplenme temelli iş birliği ve diyalog kültürünün güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı ve CICA'nın tam teşekküllü bir uluslararası örgüte dönüşmesine verdiği desteği yineledi.

Fidan, konuşmasında Filistin meselesine ilişkin olarak, devam eden ihlallere karşı diğer üyelerden Filistin'in haklarını destekleyecek kararlı bir tutum beklediklerini belirtti ve CICA'nın kıta genelinde sürdürülebilir barış ve artan refah için daha etkili bir rol üstlenmesi gerektiğini ifade etti.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, CICA 7. ZİRVESİ’NDE YAPTIĞI KONUŞMADA BARIŞA VE KARŞILIKLI GÜVENE...

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, CICA 7. ZİRVESİ’NDE YAPTIĞI KONUŞMADA BARIŞA VE KARŞILIKLI GÜVENE YÖNELİK TAAHHÜTLERİN HER BİR ÜYE İÇİN GEÇERLİ OLMASI GEREKTİĞİNİ VURGULAYARAK, "CICA ÜYESİ BİR DEVLET OLAN İSRAİL, SİSTEMATİK BASKI POLİTİKASI İZLEYEREK FİLİSTİN HALKININ TEMEL HAKLARINI İHLAL EDERKEN, BU TAAHHÜDÜMÜZÜ YERİNE GETİREMEYİZ. DEVAM EDEN ZULÜMLERE VE AĞIR İHLALLERE KARŞI, DİĞER ÜYEMİZ FİLİSTİN’İN HAKLARINI DESTEKLEMEK İÇİN KARARLI BİR TUTUM SERGİLEMELİYİZ" DEDİ.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Battalgazi meclisi 2027 bütçesinin görüşmelerine devam etti
images

Milli İstihbarat Teşkilatı sınırda kırmızı kategoride aranan Mihraç Ural'ı yakal...
images

Fidan ve Herath Bakü'de ikili işbirliğini görüştü
images

Roma'da iş birliği mesajı: Kurtulmuş ile Gaşi ilişkileri ve bölgesel istikrarı k...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bursa seferberlikte: 839 personel ve 285 araç 14-15 ekimde görevde

Zonguldak'ta yağış sonrası istinat duvarı çöktü, mahallelerde tahliye ve önlem alındı

Müttefik istihbarat operasyonunda Reyhanlı saldırısının firari ismi Mihraç Ural yakalandı

Açlıkla israfın çelişkisi: gıdada sürdürülebilirlik ve teknolojinin gerekliliği

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Kahta'da kavşakta çarpışma: 4 yaralı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor