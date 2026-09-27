Gaziantep'te kafa kafaya çarpışma: 7 kişi hayatını kaybetti, yol trafiğe açıldı

Kaza detayları:

Gaziantep-Nurdağı kara yolunun Şehitkamil ilçesi kırsal Acaroba Mahallesi mevkiinde akşam saat 18.06'da meydana gelen kazada, iddiaya göre Hatay-Gaziantep arasında sefer yapan yolcu otobüsü ile Gaziantep'ten Nurdağı istikametine seyir halinde olan otomobil kafa kafaya çarpıştı. Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde, kontrolü kaybettiği öne sürülen otomobilin otobüsün şeridine geçerek çarpıştığı görülüyor.

Cenazeler ve yaralananlar:

Kazada otomobilde bulunan 1'i bebek, 1'i çocuk, 5'i yetişkin olmak üzere toplam 7 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi ise yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaşamını yitirenlerin cenazeleri kimlik tespiti ve otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

Olay yeri incelemesi ve yolun açılması:

Trafik ekipleri ve adli birimlerin yürüttüğü incelemeler tamamlandıktan sonra kazaya karışan otomobil ile yolcu otobüsü çekicilerle kaldırıldı. Araçların kaldırılmasıyla Gaziantep-Nurdağı kara yolu trafiğe yeniden açıldı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

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