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İnegöl'de operasyonda yakalandı: üzerinde 224 sentetik ecza çıktı

İnegöl'de düzenlenen operasyonda S.E. adlı zanlının üzerinde 4 kutu içinde toplam 224 adet sentetik ecza ele geçirildi; şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 23:44

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İnegöl'de operasyonda yakalandı: üzerinde 224 sentetik ecza çıktı

operasyon ve ele geçirilenler:

Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik bir çalışma gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyonda S.E. isimli şüphelinin üzerinde 4 kutu halinde toplam 224 adet sentetik ecza bulundu.

yasal süreç ve soruşturma:

S.E. hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan gözaltı işlemi uygulandı ve adli işlemlerin devam ettiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor ve yetkililer konuyla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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