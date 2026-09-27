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Zengen-Gülkaya yolunda akşam çarpışması: 2 ölü, 2'si ağır 5 yaralı

Karaman'ın Zengen-Gülkaya yolu üzerindeki kafa kafaya çarpışmada 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 23:50

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Zengen-Gülkaya yolunda akşam çarpışması: 2 ölü, 2'si ağır 5 yaralı

kaza anı ve araç bilgileri:

Kaza, akşam saatlerinde merkeze bağlı Zengen-Gülkaya köyü yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Ali T. (25) idaresindeki 70 ADE 110 plakalı Peugeot ile Ali Koraşoğlu (63) yönetimindeki 42 BET 520 plakalı Volkswagen kafa kafaya çarpıştı. Olayın ardından bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

müdahale, kurtarma ve yaralıların durumu:

Kaza sonucu 42 BET 520 plakalı aracın sürücüsü Ali Koraşoğlu ile diğer araçta bulunan Abdulkadir Bilgin olay yerinde hayatını kaybetti. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılardan sürücü Hasan Ali T. ile Serkan Ö.'nün durumlarının ağır olduğu belirtildi.

Diğer yaralılar arasında Dudu K. (61), Gamze K. (31) ve Ahmet S. (29) bulunuyor. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hepsi ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde yapılan ilk incelemede, kazaya karışan 42 BET 520 plakalı otomobilin hız göstergesinin 120 kilometrede takılı kaldığı görüldü. Kazayla ilgili jandarma tarafından tahkikat başlatıldı.

KARAMAN’DA İKİ OTOMOBİLİN KAFA KAFAYA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ...

KARAMAN’DA İKİ OTOMOBİLİN KAFA KAFAYA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN, 2’Sİ AĞIR 5 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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