Zengen-Gülkaya yolunda akşam çarpışması: 2 ölü, 2'si ağır 5 yaralı

kaza anı ve araç bilgileri:

Kaza, akşam saatlerinde merkeze bağlı Zengen-Gülkaya köyü yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Ali T. (25) idaresindeki 70 ADE 110 plakalı Peugeot ile Ali Koraşoğlu (63) yönetimindeki 42 BET 520 plakalı Volkswagen kafa kafaya çarpıştı. Olayın ardından bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

müdahale, kurtarma ve yaralıların durumu:

Kaza sonucu 42 BET 520 plakalı aracın sürücüsü Ali Koraşoğlu ile diğer araçta bulunan Abdulkadir Bilgin olay yerinde hayatını kaybetti. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılardan sürücü Hasan Ali T. ile Serkan Ö.'nün durumlarının ağır olduğu belirtildi.

Diğer yaralılar arasında Dudu K. (61), Gamze K. (31) ve Ahmet S. (29) bulunuyor. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hepsi ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde yapılan ilk incelemede, kazaya karışan 42 BET 520 plakalı otomobilin hız göstergesinin 120 kilometrede takılı kaldığı görüldü. Kazayla ilgili jandarma tarafından tahkikat başlatıldı.

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