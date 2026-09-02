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Gaziantep otogar kavşağında iki araç çarpıştı: 5 yaralı

Gaziantep Otogar Kavşağı'nda iki aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı; yaralılar hastaneye kaldırıldı, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 15:33

GÜNCELLEME: 02 Eylül 2026 - 15:36

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Gaziantep otogar kavşağında iki araç çarpıştı: 5 yaralı

Kaza yerinde ilk bilgiler:

Gaziantep'in Atatürk Mahallesi Fatih Caddesi Otogar Kavşağı'nda meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Olay, Kırıkçalı yönünden gelen Ünal K. (43) idaresindeki 46 NF 316 plakalı araç ile kavşakta dönüş yapmak isteyen M.A. (37) yönetimindeki 27 BFL 048 plakalı aracın çarpışması sonucu gerçekleşti.

Yaralılar ve müdahale:

Kazada, 27 BFL 048 plakalı aracın sürücüsü M.A. ile araçtaki E.Ş. (87) ve H.Ş. (46) ile 46 NF 316 plakalı aracın sürücüsü Ünal K. ve eşi Meryem K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye taşıdı.

Yetkililerden edinilen bilgiye göre yaralıların bilinçlerinin açık olduğu belirtildi. Olay yerinde görev yapan polis ekipleri kazanın oluş şekline ilişkin inceleme başlattı ve görgü tanıklarının ifadelerine başvuruyor.

Ulaşım ve güvenlik önlemleri:

Kaza nedeniyle kavşakta kısa süreli trafik akışında aksamalar yaşandı; ekiplerin yönlendirmesiyle ulaşım kontrollü şekilde sağlandı. Polis ekiplerinin kaza nedenini belirlemeye yönelik çalışmaları ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GAZİANTEP&#039;TE İKİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU 5 KİŞİ YARALANDI.

GAZİANTEP'TE İKİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU 5 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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