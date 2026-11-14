Gaziantep'e yeni ulaşım koridoru: Abdülhamit Han köprülü kavşağı hizmete girdi

Abdülhamit Han köprülü kavşağı hizmete girdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Gaziantep’te düzenlenen törenle Abdülhamit Han Köprülü Kavşağı’nın açılışını gerçekleştirdi. Törene Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yatırımlar ve amaç:

Bakan Uraloğlu konuşmasında, Türkiye genelinde hayata geçirilen ulaşım projelerinin Gaziantep için önemine vurgu yaptı. Cumhurbaşkanlığı vizyonu doğrultusunda şehrin yatırım, istihdam ve üretim kapasitesinin artırıldığını belirten Uraloğlu, son 24 yılda Gaziantep’in ulaşım ve haberleşme altyapısına yaklaşık 177 milyar 141 milyon lira yatırım yapıldığını söyledi. Ayrıca tüm demiryolu altyapısının yenilendiğini ve modernize edildiğini, 2022 yılında ise Gaziray'ın açıldığını hatırlattı.

Projenin getireceği değişiklikler:

Abdülhamit Han Köprülü Kavşağı'nın, Organize Sanayi Bölgesi, KÜSGET ve Çevre Yolu yönünden gelen araçların uzun yıllardır tek noktada toplandığı Akkent Kavşağı’ndaki yoğunluğu azaltacağı vurgulandı. Proje; Abdülhamit Han, Karataş, Şahintepe, Güneykent ve Bülbülzade mahallelerine ulaşımı kolaylaştıracak, Kilis ve havalimanı yönünden gelen araçlara yeni giriş imkânı sunarak kente yeni bir ulaşım koridoru kazandıracak.

Bakan, köprülü kavşağın Şahinbey’in günlük yaşamına dokunan, belediyecilik anlayışının somut bir örneği olduğunu belirtti ve projeyi 'kıymetli' olarak tanımladı. Açıklamada, Büyükşehir Belediyesi ile koordineli çalışmanın şehrin trafik sorunlarını azaltmada ve yaşam kalitesini artırmada etkili olduğu ifade edildi.

Hızlı tren, havalimanı ve tünel bağlantıları:

Uraloğlu, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı çalışmalarının hızla devam ettiğini söyledi ve havayolu altyapısına ilişkin olarak Gaziantep Havalimanı’nda KET-2 sisteminin kurulduğunu, uçakların başka illere yönlendirilmeyeceğini aktardı. Ayrıca kente kazandırılan yıllık 6 milyon yolcu kapasiteli yeni iç ve dış hatlar terminali ile Gaziantep’in havayolu ulaşımında bir üst lige çıkarıldığına dikkat çekildi.

Geçen yıl temel atılan Dülük Tüneli'nin tamamlanmasıyla birlikte yeni oluşacak hattın otoyol ağına bağlanacağı, böylece Kilis ve havalimanından çevre yoluna ve oradan Dülük Tüneli üzerinden otoyola uzanan yeni bir ulaşım hattı oluşturulacağı belirtildi.

Tören konuşmalarının ardından yapılan dualarla Abdülhamit Han Köprülü Kavşağı, kurdele kesimiyle hizmete açıldı. Programa Uraloğlu'nun yanı sıra Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, MHP İl Başkanı Sait Kılıç, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Abdülhamit Gül, Ali Şahin, Derya Babak, İrfan Çelikaslan ile diğer kent protokolü üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bakan Uraloğlu, Gaziantep'te Abdülhamit Han köprülü kavşağının açılışını yaptı