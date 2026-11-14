İklim zirvesinin genç elçileri: COP31'de 2 bin 700 gönüllü sahada

COP31 gönüllüleri sahada

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) için Türkiye’nin 81 ilinden ve 154 ülkeden yapılan 45 binden fazla başvuru arasından seçilen 2 bin 700 gönüllü sahada görev yapıyor. Gençler, delegasyonlara tercümanlıktan protokol karşılamaya, yönlendirmeden sergi ve salon düzenine kadar pek çok faaliyeti üstleniyor.

gönüllüler nasıl seçildi ve eğitildi:

COP31 Gönüllülük Programı kapsamında, başvurular arasından 5 bin 679 aday eğitim aşaması için belirlendi. Adaylar; yabancı dil değerlendirmesi, bireysel ve grup mülakatları ve yetkinlik ölçümleri gibi aşamalardan geçirildi. Eğitim sürecinin tamamlanmasının ardından sahada görev alacak 2 bin 700 genç belirlenmiş oldu. Program "Tek çağrı, binlerce ses." sloganıyla duyurulmuştu.

görevler, organizasyon ve uluslararası etkileşim:

Gönüllülerin 120'si yurt dışından gelip etkinliğe katıldı; onlara 350 kişilik ekip ve 50 koordinatör eşlik ediyor. Gönüllüler hem Mavi Bölge'de hem de Yeşil Bölge'de çalışıyor ve farklı deneyimler kazanmaları için rotasyona tabi tutuluyorlar. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yayın Editörü Zeynep Kasa, gönüllüleri yetkinliklerine göre görevlendirdiklerini belirterek, "Gönüllülerin hem Mavi Bölge’de hem de Yeşil Bölge’de görev yaptığına dikkat çektik; farklı deneyim kazanmaları için rotasyona tabi tutuyoruz" dedi.

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da gönüllülere ilişkin paylaşımında, "Dilleri, ülkeleri, hikayeleri farklı; iklim için verdikleri mücadele ortak. 154 ülkeden 2 bin 700 gönüllü gencimizin, COP31’in her köşesinde enerjisi var" ifadelerini kullandı.

gönüllülerin sahadaki deneyimleri:

Rize'den katılan Enerji Sistemleri Mühendisliği öğrencisi Buse Yağdıran, kongre merkezinin zemin katında protokol karşılamada çalışıyor. Misafirleri karşılayıp salonlara yönlendirdiklerini anlatan Yağdıran, COP kavramıyla üniversitenin birinci sınıfında tanıştığını ve gönüllü olma sürecinde genel kültür, İngilizce sınavları ile video mülakat ve eğitimlerden geçtiğini söyledi; "Böyle bir etkinliği yerinde görmenin bana katkısı olacağını düşünüyordum" dedi.

İstanbul'dan gelen Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencisi Damla Nur Duran ise Mavi Bölge'deki Barış Koridoru'nda heyetleri karşılayıp delegasyonları yönlendiriyor. Duran, "İklim değişikliğinin sadece devletler arası bir mücadele olduğunu düşünmüyorum; bireyler olarak da alacağımız birçok aksiyon var" diye konuştu.

Burdur'dan gelen Tuğçe Çeküç, Yeşil Bölge'de protokol üyelerini salonlara çıkarmak ve sergi alanlarını gezdirmekle sorumlu. Çeküç, konuşmacılarla birebir iletişim kurabildiklerini ve sorularının samimiyetle karşılandığını aktardı.

Gönüllüler arasında yurt dışından katılanlar da bulunuyor. Bangladeşli mühendis Salman Saud, "Yeşil inovasyonun ve iklim değişikliğinin hayatımız için çok önemli olduğunu düşünüyorum; bu yüzden değişimin parçası olmak istiyoruz" derken, Fildişi Sahili temsilcisi El Asad Aubrey Batigma COP31'e seçilmenin kendisi için büyük bir sevinç olduğunu ve deneyimin ileride daha üst pozisyonlara, hatta BM süreçlerine katkı sağlayabileceğini söyledi. Batigma organizasyon hakkında, "İhtiyacımız olan her şey var, çok rahatız. İyi karşılandık" ifadelerini kullandı.

Programın hedefleri arasında yalnızca organizasyona lojistik destek vermek değil; gençlerin iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konusundaki farkındalığını artırmak, onlara uluslararası bir organizasyonda çalışma deneyimi kazandırmak ve Türkiye'den gelen gençlerle yurt dışından gelen gençleri aynı masada buluşturmak da yer alıyor. Bu sayede gönüllüler hem saha becerisi kazanıyor hem de küresel iklim mücadelesine katkı sağlama fırsatı buluyor.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELEDE DÜNYANIN EN ÖNEMLİ ZİRVESİ OLAN BM İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ’NİN (UNFCCC) 31. TARAFLAR KONFERANSI (COP31) İÇİN TÜRKİYE’DEKİ 81 İLDEN VE 154 ÜLKEDEN YAPILAN 45 BİNDEN FAZLA BAŞVURU ARASINDAN SEÇİLEN 2 BİN 700 GÖNÜLLÜ GENÇ COP31 ALANI’NDA GÖREV YAPIYOR.