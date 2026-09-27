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Gaziantep'in Nurdağı'nda minibüsle otomobilin çarpışması: 5 ölü, 13 yaralı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Acaroba Mahallesi yakınlarında minibüs ile otomobil çarpıştı; ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 13 kişi yaralandı, ekipler müdahale ediyor.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 19:37

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Gaziantep'in Nurdağı'nda minibüsle otomobilin çarpışması: 5 ölü, 13 yaralı

kaza ve müdahale:

Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı kırsal Acaroba Mahallesi yakınlarında, Hatay-Gaziantep hattında sefer yapan bir yolcu minibüsü ile bir otomobil çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, jandarma, AFAD, sağlık ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki kurtarma ve tespit çalışmaları sürüyor; yaralılar çevredeki sağlık kuruluşlarına nakledildi.

ilk tespitler ve müdahale süreci:

Yetkililer, kazaya ilişkin ilk belirlemelerin devam ettiğini ve olay yerinde yapılan çalışmalarda önceliğin yaralıların tahliyesi ve yaşam bulgularının kontrolü olduğunu bildirdi. Kurtarma ekipleri, enkaz ve araç içindeki kişilere ulaşmak için koordineli şekilde hareket ediyor.

soruşturma ve ulaşım düzenlemeleri:

Jandarma ve polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı; delil toplama ve çarpışmanın koşullarını aydınlatma çalışmaları yürütülüyor. Bölgedeki trafik akışı ekiplerin yönlendirmesiyle kontrollü olarak sağlanıyor ve sürücülere yetkililerin uyarılarına uymaları çağrısı yapıldı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA İTFAİYE, POLİS, JANDARMA, AFAD, SAĞLIK VE ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİBİ...

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA İTFAİYE, POLİS, JANDARMA, AFAD, SAĞLIK VE ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİBİ (UMKE) EKİBİ SEVK EDİLDİ. EKİPLERİN OLAY YERİNDEKİ ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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