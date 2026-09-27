Erciyes 38'in evinde zorlu galibiyet: İlkay ve Halil sahne aldı

maç özeti:

Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha'da oynanan TFF 3. Lig 3. Grup 4. hafta mücadelesinde Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, Kırıkkale Futbol Kulübü'nü 2-1 yenerek sahadan galip ayrıldı. Erciyes'in ilk golünü İlkay İşler (20') kaydederken, ikinci yarıda farkı ikiye çıkaran isim Halil Duman (50') oldu. Konuk ekip, Christopher Jakop Kröhn (66') ile farkı bire indirdi ancak beraberlik için yeterli olamadı.

kadrolar ve değişiklikler:

Erciyes 38 FSK: Mertcan Dağlı; Mehmet Eksik, Halil Duman, Güney Gençel, Osman Şahin; Kemal Çetinkaya, Hüseyin Can Kırıkçı (Ensar Birinci dk.80); Mehmet Tosun (Fatih Yiğit Şanlıtürk dk.61), Mikail Koçak (Caner Kaban dk.75), Artun Akçakın (Berkay Ekici dk.75); İlkay İşler (Çağrı Yağız Yasak dk.75). Yapılan değişiklikler oyunun ritmini korumaya yönelik olarak kullanıldı.

Kırıkkale FK: Hakan Canbazoğlu; Enes Yetim, Alperen Bekli, Berkay Arı, İsmail Cem Kara (Emre Şimşek dk.46); Batuhan Tunçay, Kerem Kurşun (Yasin Polat dk.56), Kaan Baysal (Mümin Uyar dk.75); Yusuf Mert Tunç (Baha Kısacık dk.56), Eray Sürül (Güney Sağır); Christopher Jakop Kröhn. Konuk ekip 46., 56. ve 75. dakikalarda yaptığı oyuncu değişiklikleriyle skoru dengelemeye çalıştı.

hakemler: Muhammed Kantaroğlu, Furkan Ogün Demir, Ayşe Nida Portakal.

sarı kartlar: Mikail Koçak, Mehmet Eksik, İlkay İşler (Erciyes 38 FSK); Alperen Bekli, Emre Şimşek (Kırıkkale FK).

Maçın genelinde Erciyes 38, ilk yarıda yakaladığı avantajı ikinci yarıda da koruyarak üç puanı hanesine yazdırdı. Kırıkkale FK'nın 66. dakikadaki golü maça hareketlilik kazandırsa da eşitliği getirmeye yetmedi.

TFF 3. LİG 3. GRUP 4. HAFTA KARŞILAŞMASINDA ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ İLE KIRIKKALE FUTBOL KULÜBÜ KAYSERİ’DE KARŞI KARŞIYA GELDİ. DOKSAN DAKİKA SONUNDA SAHADAN 2-1’LIK GALİBİYETLE AYRILAN TARAF EV SAHİBİ EKİP ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ OLDU.