Uyuşturucudan tutuklandı: Akyazı'da cezaevi yolunda gazetecilere alaycı yanıt verdi

Olayın detayları:

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde devriye görevi yürüten Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, İnönü Mahallesi Ada Caddesi üzerinde durumundan şüphelendiği S.O. adlı şahsı durdurdu. Yapılan kaba üst aramasında, satışa hazır şekilde paketlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, ekipler tarafından emniyete götürülerek işlemleri yapıldı. Olay yerindeki ifadeler ve ele geçirilen maddelerin ambalajı, kolluk kuvvetlerinin iddialara göre torbacılık şüphesi yönelttiği durumları işaret etti.

Adliyede ve cezaevi yolunda:

Emniyetteki işlemlerinin ardından S.O., adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis ekipleri eşliğinde cezaevi aracına bindirildiği sırada basın mensuplarının sorularına yanıt verdi.

Gazetecilerin sorusu üzerine şüpheli, kendisini görüntüleyenlere karşı "Çek çek at, Akyazı'nın baronu de" ifadelerini kullandı. Çok sayıda suç kaydı olduğunun hatırlatılması üzerine de "Hadi bak işine kardeşim" dedi ve araca bindirildi.

Yetkililerin açıklamaları ve süreç:

Kolluk kuvvetleri, bölgedeki uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürdüğünü belirtiyor. Ele geçirilen maddeler ve soruşturmanın ayrıntıları, adli süreç ilerledikçe netleşecek. Tutuklanan şüphelinin ifadesi ve dosya kapsamında yapılacak değerlendirmeler, yargılama sürecinde belirleyici olacak.

ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULAN ŞAHSIN ÜZERİNDEN UYUŞTURUCU BULUNUNCA ŞAHIS TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ