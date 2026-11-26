Denetim ve tespit:

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı çevre ekipleri, çevre kirliliğinin engellenmesine yönelik rutin saha çalışması yürüttü.

Çalışmalar sırasında kentte hava kirliliğine neden olan dumanın kaynağı drone destekli denetimlerle tespit edildi. Tespit üzerine ekipler yönlendirilen bölgeye hızla ulaştı.

Müdahale süreci:

Bölgeye ulaşan zabıta ekipleri, yoğun dumana ve çevre kirliliğine sebep olan açık ateşi kısa sürede söndürttü. Müdahale sırasında çevre ve halk sağlığı öncelikli olarak ele alındı.

Hukuki işlem:

Çevre kirliliğine neden olduğu belirlenen şahıslara yönelik olarak zabıta tarafından yasal işlem uygulandı. İşlemler, mevcut mevzuat çerçevesinde idari yaptırım şeklinde gerçekleştirildi.

Yetkililer, gelişigüzel ateş yakılmasının hem hava kalitesini hem de toplum sağlığını olumsuz etkilediğine dikkat çekerek vatandaşları sorumlu davranmaya çağırdı.

GAZİANTEP'TE ZABITA EKİPLERİNİN DRON DESTEKLİ DENETİMLERİNDE GELİŞİGÜZEL ATEŞ YAKARAK ÇEVRE KİRLİLİĞİNE NEDEN OLDUĞU BELİRLENEN ŞAHISLARA YASAL İŞLEM UYGULANDI.