Kilis’te rögar kapakları yol seviyesine getiriliyor

Kilis Belediyesi, kentte yol seviyesinden yüksek veya alçakta kalan rögar kapaklarının yol seviyesine uygun hale getirilmesi için çalışma yürütüyor. Yapılan düzenlemeler kapsamında kapaklar tek tek ele alınarak seviyeleri ayarlanıyor.

çalışmanın kapsamı:

Belediyenin sürdürdüğü çalışmalar, kent genelinde farklı noktalarda devam ediyor. Yol seviyesinden yüksek veya alçakta kalan rögar kapakları tespit edilip düzenleniyor; uygulama sahada adım adım ilerliyor.

hedefler ve beklenen etkiler:

Yapılan müdahalelerle yolların daha düzgün hale getirilmesi ve sürüş güvenliğinin yükseltilmesi amaçlanıyor. Ayrıca bu düzenlemelerin, sürücü ve yolcu konforunu artırarak günlük ulaşımı kolaylaştırması hedefleniyor.

Çalışmaların şehrin farklı noktalarında devam ettiği yetkililerce ifade edildi; uygulamanın tamamlanmasıyla birlikte yol yüzeylerinde düzleşme ve güvenlik artışı sağlanması bekleniyor.

KİLİS’TE RÖGAR KAPAKLARI YOL SEVİYESİNE UYGUN HALE GETİRİLİYOR