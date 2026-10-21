Gaziantep’te kavşak çarpışması: kamyonet refüje çıktı, iki kişi yaralandı

Kaza yerinde yaşananlar:

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Alpaslan Mahallesi 4. Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda, plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen bir otomobil ile bir kamyonetin kavşakta çarpışması sonucu kaza meydana geldi.

Çarpışma sonrası savrulan kamyonet refüje çıktı ve otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Müdahale ve süreç:

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri bölgeye intikal ederek yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Hafif yaralanan iki kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma:

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GAZİANTEP'TE OTOMOBİL İLE KAMYONETİN ÇARPIŞMASI SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI.