Gaziantep'te usulsüz reçete ağı çökertildi: 8 gözaltı, 30 milyon TL zarar

Gaziantep'te usulsüz reçete operasyonu

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada, 2022-2024 yılları arasında doktor onayına tabi ilaçlara ait reçetelerin usulsüz olarak düzenlendiği ve bu reçetelerin el altından üçüncü şahıslara para karşılığı satıldığı ortaya çıktı.

Operasyonun ayrıntıları:

İddialar üzerine polis ekipleri çok sayıda adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirdi. Yapılan operasyon sonucunda reçeteleri usulsüz şekilde düzenleyip ilaçları ticari amaçla temin ettiği belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında toplanan deliller, şüphelilerin örgütlü şekilde hareket ettiklerine yönelik bulgular içeriyor.

Kamu zararına ilişkin tespitler:

Yetkililerce yapılan incelemede, şüphelilerin kamuyu yaklaşık 30 milyon TL zarara uğrattığı tespit edildi. Yakalanan 8 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı ve soruşturma, soruşturma makamlarının denetiminde devam ediyor.

Gaziantep’te 30 milyon TL’lik usulsüz reçete operasyonu: 8 gözaltı