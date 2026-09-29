Tarsus'ta kahvehaneye ateş açan 70 yaşındaki şüpheli tutuklandı

olayın gelişimi:

Dün akşam Tarsus ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesinde meydana gelen saldırıda, semt pazarı olarak kullanılan alana gelen kapüşonlu bir şahıs çantadan çıkardığı uzun namlulu silahla kahvehaneye peş peşe ateş açtı. Saldırı sırasında kahvehanede bulunan beş kişi yaralandı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekipleri yaralılara müdahale ederek, kişiler ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaralılardan Mehmet Atlı (71) hayatını kaybetti. Tedavisi süren dört yaralıdan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

saldırıda ele geçirilen deliller:

Olay yerinde yapılan arama çalışmaları sırasında, şüphelinin kaçarken attığı çantanın içinden çıkan uzun namlulu silah bir evin bahçesinde bulundu. Emniyet ekipleri olay yerinde delil toplama çalışmalarını gerçekleştirdi.

soruşturma ve yakalama:

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma sonucu kaçan şüpheli R.Y. (70) güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Yakalanan şüpheli ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi ve nöbetçi mahkemece Kasten Öldürme ile Kasten Öldürmeye Teşebbüs suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma kapsamında, şüphelinin Adanada ikamet ettiği, olayda yaralananlardan iki kişiyle uzaktan akraba olduğu ve önceden aralarında husumet bulunduğu bilgisi kaydedildi. Soruşturmanın ayrıntıları ve devam eden işlemler adli makamlar tarafından yürütülüyor.

MERSİN'İN TARSUS İLÇESİNDE 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ 4 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAHVEHANE SALDIRISININ 70 YAŞINDAKİ ZANLISI YAKALANIP TUTUKLANDI.