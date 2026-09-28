Dolar 48,9773 +0,12%
Euro 55,6640 -0,14%
Bist 12.620,39 -2,16%
Altın Gram 6.556,55 -3,64%
EUR/USD 1,1361 -0,28%
Brent Petrol 99,27 +1,88%
--°

Gaziantep'te Vatan Mahallesi'nde aileler arasında taşlı sopalı kavga

Gaziantep'te Vatan Mahallesi'nde iki ailenin tartışması tekmeli, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü; polis biber gazı ve uyarı ateşiyle müdahale etti.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 11:02

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Gaziantep'te Vatan Mahallesi'nde aileler arasında taşlı sopalı kavga

Olayın gelişimi:

Olay, dün akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde tarafların birbirine tekme, tokat, taş ve sopa ile saldırdığı görülüyor.

Müdahale ve sağlık ekipleri:

Olay sonrası çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kavgaya biber gazı ve uyarı ateşiyle güçlükle müdahale ederken, sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde müdahale etti.

Görüntülerde öne çıkanlar:

Kayıtlarda tarafların birbirine acımasızca saldırması dikkat çekti; kavga anına dair görüntüler saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

GAZİANTEP&#039;TE İKİ GRUP ARASINDA TEKMELİ, TAŞ VE SOPALI MEYDAN KAVGASI YAŞANDI. CEP TELEFONU...

GAZİANTEP'TE İKİ GRUP ARASINDA TEKMELİ, TAŞ VE SOPALI MEYDAN KAVGASI YAŞANDI. CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIYAN GÖRÜNTÜLERDE TARAFLARIN BİRBİRİNE ACIMASIZCA SALDIRMASI DİKKAT ÇEKTİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çarpışmanın ardından Antakya'da 7 kişiye son görev
images

Sosyal medyaya düşen drift görüntüleri sürücüyü 165 bin lira cezaya götürdü
images

Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa’daki eylemi statükoyu yeniden tartışmaya açtı
images

Mutfak penceresinden girerek bıçakla tehditle cüzdan gaspı yapan şüpheli tutukla...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Cumhuriyet meydanı'nda yankılanan umut: Sadık Keleş'in sokak müziği

Çarpışmanın ardından Antakya'da 7 kişiye son görev

Sosyal medyaya düşen drift görüntüleri sürücüyü 165 bin lira cezaya götürdü

Yeni şubeyle fark yaratıyor: Wingsbro'nun ilk günü kız çocuklarının eğitimi için

TREND HABERLER

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi