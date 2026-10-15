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Gaziantep'te yapı deposunda mermer blok çöküşü: bir işçi yaşamını yitirdi

Gaziantep Şahinbey'de bir yapı malzemeleri dükkanında mermer blok devrildi; olayda 1 işçi öldü, 1 işçi ağır yaralandı, soruşturma başlatıldı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 16:55

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Gaziantep'te yapı deposunda mermer blok çöküşü: bir işçi yaşamını yitirdi

Gaziantep'te yapı deposunda mermer bloğun devrilmesi

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, Küçükkızılhisar Mahallesi Halep Bulvarı üzerinde bulunan bir yapı malzemeleri iş yerinde meydana gelen kazada, kilolarca ağırlıktaki mermer blok işçilerin üzerine devrildi. Olayı fark eden çalışanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yeri ve müdahale:

İlk incelemelerde, altında kalarak yaşamını yitiren kişinin Suriye uyruklu Yusuf Hacşeh El Ahmed olduğu belirlendi. Bir diğer işçi Hüseyin G. ise ağır yaralı olarak olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ile jandarma ekipleri çalışmayı koordine etti.

Soruşturma ve cenaze işlemleri:

Olay yerinde yapılan işlemlerin tamamlanmasının ardından hayatını kaybeden işçinin cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yetkililer, kazanın nedeni ve sorumluların tespiti için geniş çaplı soruşturma başlatıldığını bildirdi. Soruşturmanın ilerleyişi ve alınacak önlemler, yetkili merciler tarafından takip ediliyor.

Gaziantep&#039;te mermer blok işçilerin üzerine devrildi: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Gaziantep'te mermer blok işçilerin üzerine devrildi: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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