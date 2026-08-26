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Gaziantep'te yasa dışı kenevir ekimine operasyon: 9 kişi gözaltında

Gaziantep'te jandarma ve savcılığın operasyonunda Şahinbey, Nizip ve Oğuzeli'nde 116 kök kenevir, 550 gr esrar ve 4 aparat ele geçirildi; 9 kişi gözaltında.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 11:18

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gaziantep'te yasa dışı kenevir ekimine operasyon: 9 kişi gözaltında

Gaziantep'te jandarma operasyonu

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Şahinbey, Nizip ve Oğuzeli ilçelerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Adreslerde yapılan aramalarda yasa dışı kenevir ekimine ilişkin bulgular elde edildi.

operasyonun kapsamı:

Ekipler, uyuşturucu ve uyarıcı madde üretimi ile ticaretine yönelik soruşturma çerçevesinde belirlenen adreslerde arama gerçekleştirdi. Operasyon planlı ve koordineli şekilde yürütüldü.

ele geçirilen malzemeler ve adli işlem:

Aramalarda 116 kök kenevir bitkisi, 550 gram esrar ve 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Yasadışı kenevir ekimi yaptığı tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan 9 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

GAZİANTEP&#039;TE JANDARMA EKİPLERİNCE YAPILAN OPERASYONDA 116 KÖK KENEVİR VE 550 GRAM ESRAR ELE...

GAZİANTEP'TE JANDARMA EKİPLERİNCE YAPILAN OPERASYONDA 116 KÖK KENEVİR VE 550 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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