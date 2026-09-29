Gaziemir kooperatifi davası iddianameyle ağır ceza yolunda

İddianame hazırlandı:

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda, İZBETON üzerinden yürütülen işlemlere ilişkin olarak hazırlanan bin 8 sayfalık iddianame ağır ceza mahkemesine gönderildi. İddianamede, Gaziemir Yapı Kooperatifi aracılığıyla menfaat teminine yönelik olduğu belirtilen iddialar; zimmet, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve denetim görevini ihmal suçlamalarını içeriyor.

Operasyon ve tutuklamalar:

Soruşturma kapsamında 9 Nisan'da düzenlenen operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Devam eden süreçte; eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile toplam 15 kişinin tutuklandığı, 2 kişinin adli kontrolle serbest bırakıldığı belirtildi.

Şüpheliler ve istenen cezalar:

İddianamede, aralarında eski CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve Şenol Aslanoğlu gibi isimlerin de bulunduğu 11 şüpheli hakkında zimmet ve resmi belgede sahtecilik suçlarından 20 yıla kadar hapis istemi yer aldı. Eski başkan Tunç Soyer ve eski genel müdür Heval Savaş Kaya hakkında ise zimmete yardım ve resmi belgede sahtecilik suçlarından 14 yıla kadar hapis talep edildi. Diğer 4 şüpheliye yönelik talepler ise 6–16 yıl arasında değişen hapis cezalarını kapsıyor.

Mali ve teknik iddialar:

İddianamede projelerin mülkiyetinin İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait olduğu, inşaat işlerinin meclis kararıyla İZBETON'a verildiği vurgulandı. Buna rağmen, iddiaya göre yönetim kurulu kararı olmaksızın, genel müdürün münferit imzasıyla İZBETON ile S.S. İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi arasında protokol imzalandı ve temsil yetkisinin aşıldığı ifade edildi.

İddianamede teknik yeterlilik eksiklikleri ve finansal usulsüzlüklere dikkat çekildi: Casamar Mühendislik Yapı A.Ş.'nin proje yapma yeterliliğinin bulunmadığı, kooperatife firmaya 30–33 milyon lira aralığında fazladan ödeme yapıldığı tespit edildiği kaydedildi. Ayrıca kooperatifin arsa sahibi olmaması ve alan devrinin yapılmaması nedeniyle müteahhitlik belgesi alamadığı, bunun kooperatifi ciddi maddi kayba uğrattığı belirtildi.

Sözleşmeler, ödemeler ve proje süreci:

İddianamede, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İZBETON arasında 15 Haziran 2021 tarihinde 51.175.731 lira bedelli sözleşme yapıldığı ve 8 Temmuz tarihinde yer teslimi gerçekleştirildiği kaydedildi. İZBETON'un yer tesliminden sonraki 255 gün boyunca imalat yapmadığı, ardından 25 Şubat 2022'de kooperatifle 151.175.731 lira bedelli yeni bir sözleşme imzalandığı anlatıldı.

Kooperatifin alt yüklenici olarak Casamar A.Ş. ile imzaladığı 329.203.501 lira tutarındaki sözleşme ve şirkete verilen 47.265.265 lira avans ile işin 9 ay sonra 178.027.769 lira farkla taşeron şirkete devredilmesi, iddianamede kooperatifi zarara uğratan işlemler arasında gösterildi.

Projeye sonradan eklenen villalar ve MASAK bulguları:

İddianamede, projede yer almayan villaların daha sonra projeye dahil edildiği ve şüphelilerin bu villalar için ödemeler yaptığı iddia edildi. Ayrıca kooperatifin vinç, araç kiralama ve sayaçlar ile elektrik-su ödemeleri gibi harcamaları yaptığı, bunun 'anahtar teslim' niteliğindeki işe uymadığı ifade edildi. MASAK raporlarına yansıyan yoğun para giriş-çıkışları, soruşturmanın önemli delilleri arasında gösterildi.

Bireysel menfaat iddiaları:

MASAK bulgularına göre, eski CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'a projede yer almayan 11 villadan birinin tahsis edildiği, Erkol'un payının yarısını oğlu Fırat Erkol'a, onun da payının bir kısmını şüphelilerden İsmail Alkan'a devrettiği belirtildi. Erkol hakkında zimmet ve resmi belgede sahtecilik suçlamaları yer aldı.

Denetim kurulu üyesi Şenol Aslanoğlu ise 2022 ve 2023 hesaplarındaki bakiyesel farklar, ticari ilişkiler ve MASAK raporlarına yansıyan olağandışı para trafiği gerekçesiyle kooperatifin zarara uğramasından sorumlu tutuldu ve Kooperatifler Kanunu'na aykırı hareket ettiği iddia edildi.

Soruşturma dosyası, iddianameyle birlikte değerlendirilmek üzere ağır ceza mahkemesine gönderildi. İddialar ve delillerin mahkeme sürecinde nasıl değerlendirileceği bekleniyor.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞTİRAKİ İZBETON ÜZERİNDEN YAPILAN USULSÜZLÜKLERE İLİŞKİN GAZİEMİR YAPI KOOPERATİFİ SORUŞTURMASI KAPSAMINDA İDDİANAME HAZIRLANDI.