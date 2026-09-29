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Adıyaman'da yurt bahçesinde onarım sırasında elektrik çarpması: teknisyen yaralandı

Adıyaman Altınşehir'de bahçe aydınlatmasını onarırken teknisyen Murat Yalçın elektrik akımına kapılıp yaralandı, sağlık ekipleri Yalçın'ı hastaneye kaldırdı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 18:24

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Adıyaman'da yurt bahçesinde onarım sırasında elektrik çarpması: teknisyen yaralandı

Olayın gelişimi:

Adıyaman'ın Altınşehir Mahallesindeki Veysel Karani Erkek Öğrenci Yurdu bahçesinde teknisyen Murat Yalçın, bahçe aydınlatmasındaki arızayı gidermek için çalışma yaparken elektrik akımına kapıldı ve yaralandı.

Müdahale ve soruşturma:

Olayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı ve yaralı teknisyeni Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN’DA BİR TEKNİSYEN, BAHÇE AYDINLATMASINI ONARDIĞI SIRADA ELEKTRİK AKIMINA KAPILARAK...

ADIYAMAN’DA BİR TEKNİSYEN, BAHÇE AYDINLATMASINI ONARDIĞI SIRADA ELEKTRİK AKIMINA KAPILARAK YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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