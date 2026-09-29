Dolar 48,9942 +0,02%
Euro 55,5875 -0,22%
Bist 12.290,58 -2,40%
Altın Gram 6.624,35 +0,89%
EUR/USD 1,1343 -0,26%
Brent Petrol 95,98 -1,89%
--°

Adıyaman'da otobüste düşen yolcu hastaneye kaldırıldı

Adıyaman Siteler Mahallesi YSE Kavşağı'nda şehir içi otobüsünde dengesini kaybedip düşen yolcu yaralandı; sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk etti.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 18:24

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Adıyaman'da otobüste düşen yolcu hastaneye kaldırıldı

Olayın seyri:

Adıyaman'da Siteler Mahallesi YSE Kavşağı civarında şehir içi otobüsünde seyahat eden Abdurrahman Ö., otobüs içinde dengesini kaybederek düştü. Düşme sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan yolcunun durumunu gören diğer yolcular durumu yetkililere bildirdi.

Müdahale ve nakil:

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. İlk müdahalesi yapılan yaralı, ileri tetkik ve tedavi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma ve değerlendirme:

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı. İnceleme, otobüs içindeki koşullar ve düşmenin olası nedenleri üzerinde devam ediyor.

ADIYAMAN’DA ŞEHİR İÇİ OTOBÜSÜNDE SEYAHAT EDERKEN DENGESİNİ KAYBEDEREK DÜŞEN 1 KİŞİ...

ADIYAMAN’DA ŞEHİR İÇİ OTOBÜSÜNDE SEYAHAT EDERKEN DENGESİNİ KAYBEDEREK DÜŞEN 1 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Saraycık'ta okul çıkışı tartışma kavgaya dönüştü
images

Altındağ'da park kavgası ceza ile sonuçlandı: aracın iki lastiği patlatıldı
images

Fatih'te yağmur ve fırtına tarihi ahşap binanın üst katında kısmi çökme oluşturd...
images

Karasu'da sel operasyonu: sahil güvenlik mahsur kalan dört kişiyi kurtardı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Altındağ'da park kavgası ceza ile sonuçlandı: aracın iki lastiği patlatıldı

Erzurum'un kalkınma rotasını tamamlayacağız diyen Saim Özakalın yeniden aday

Birlik içinde ortak adım: Birliğin Gücü-2026'da sızma harekatı eğitimi

Fatih'te yağmur ve fırtına tarihi ahşap binanın üst katında kısmi çökme oluşturdu

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan