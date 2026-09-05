Gaziemir'de driftle tehlike yaratan sürücüye 140 bin lira ceza

Olayın seyri:

İzmir’in Gaziemir ilçesi Irmak Mahallesi 700 Sokak üzerinde, günün her saatinde araçlarıyla drift atan sürücüler mahalle sakinlerine korku ve rahatsızlık yaşattı. Sürücülerin yarattığı yoğun gürültü kirliliği ve sokakta oynayan çocuklar başta olmak üzere yayaların can güvenliğini hiçe sayan davranışları cep telefonu ve güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Denetimler ve tespitler:

Görüntüler ve vatandaş şikâyetleri üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü harekete geçti. Yapılan kontrollerde, 1 Ocak - 4 Eylül 2026 tarihleri arasındaki denetimler sonucunda, sürücülerin 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 67/1-d maddesini (drift atmak) ihlal ettiği tespit edildi.

Uygulanan yaptırımlar:

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından belirlenen ihlal kapsamında bir araç sürücüsüne toplamda 140 bin TL trafik idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu ve aracın trafikten men edilmesi kararı ile 60 gün süreyle araç trafikten men edildi.

Mahalle sakinleri tarafından yetkililere iletilen şikâyetlerin ardından yapılan bu uygulama, bölgedeki güvenlik ve huzurun sağlanmasına yönelik adımların örneği olarak kayda geçti. Emniyet yetkilileri, benzer tehlikeli sürüş davranışlarına karşı denetimlerin süreceğini bildirdi.

DRİFT ANLARI KAMERAYA YANSIDI. (ARŞİV)