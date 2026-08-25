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Gaziosmanpaşa'da elektrik kofrasından çıkan yangın mahalleyi çatıya taşıdı

Şehit Mustafa Yeşil Caddesi'ndeki ayakkabıcıda elektrik kofrasında çıkan yangın dumanları yaydı; vatandaşlar çatıya çıkarak itfaiyeyi bekledi.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 15:17

GÜNCELLEME: 25 Ağustos 2026 - 15:19

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Gaziosmanpaşa'da elektrik kofrasından çıkan yangın mahalleyi çatıya taşıdı

Gaziosmanpaşa'da ayakkabıcıda çıkan yangın:

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi Şehit Mustafa Yeşil Caddesi'nde öğle saatlerinde bir ayakkabıcı dükkanında yangın çıktı. Yangının, yaklaşık 6 aydır kapalı bulunan dükkan içindeki elektrik kofrasından başladığı bildirildi. Kısa sürede yoğunlaşan siyah dumanlar binayı sardı ve içeride bulunan vatandaşların kaçışını engelledi; bunun üzerine çok sayıda kişi çatıya çıkarak kurtarılmayı bekledi.

Kurtarma çalışmaları ve müdahale:

Olay yerine yapılan ihbarın ardından bölgeye sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri hızla müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çatıya çıkan ve binada mahsur kalan vatandaşlar güvenli şekilde tahliye edildi ve yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Müdahale sırasında öncelik, içerideki kişilerin can güvenliğinin sağlanması oldu.

Hasar ve tanık ifadeleri:

Yangın sonucunda ayakkabıcı dükkanı kullanılamaz hale gelirken, binada da maddi hasar oluştu. Olayın görgü tanıklarından Bilal Arıkbaş durumu, "İlk başta küçük küçük yangınlar başladı. Sonra siyah siyah dumanlar oluştu. Ayakkabıcının içerisindeki malzemelerden dolayı yangın daha da büyüdü. Binadakiler çatıya çıktı. Sonra itfaiye sayesinde kurtarıldılar" sözleriyle aktardı. Yetkililer yangının kesin çıkış nedenine ilişkin incelemeyi sürdürüyor, olayla ilgili olarak güvenlik ve elektrik tesisatı yönünden değerlendirme yapılacağı bildirildi.

İSTANBUL&#039;UN GAZİOSMANPAŞA İLÇESİNDE BİR AYAKKABICI DÜKKANINDA BULUNAN ELEKTRİK KOFRASINDA YANGIN...

İSTANBUL'UN GAZİOSMANPAŞA İLÇESİNDE BİR AYAKKABICI DÜKKANINDA BULUNAN ELEKTRİK KOFRASINDA YANGIN ÇIKTI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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