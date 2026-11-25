Gaziosmanpaşa'da 'Kırıldığımız Yerden Güçlenmek' atölyesi

Gaziosmanpaşa Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Zat-ı Gül Hanım Kadın Kültür ve Sanat Merkezi'nde "Kırıldığımız Yerden Güçlenmek" temalı bir atölye düzenledi. Etkinlikte kadınlar hem sanatsal bir çalışma gerçekleştirdi hem de dayanışmanın simgesel bir anlatımını paylaştı.

Atölye çalışmasının akışı:

Katılımcılar seramik tabakları kasıtlı olarak kırdı, parçaları bir araya getirip birleşim yerlerini altın rengine boyadı. Bu yöntem, kırılmanın ardından bir araya gelmenin ve izleri kabul ederek yeniden inşa olmanın görsel bir karşılığı olarak kullanıldı. Kadınlar, tamir sürecinde birbirine destek olmanın ve birlikte üretmenin önemini sanat yoluyla aktardı.

Etkinlikte ayrıca atölye çalışmasının sessiz ama güçlü bir iletişimi vardı: parçaları birleştirirken ortaya çıkan yeni form ve görünüm, zor dönemlerin ardından yeniden toparlanma ve dayanışmayla güçlenme temasını pekiştirdi.

Belediyenin mesajı ve gelecek planları:

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz de katılımcılarla aynı masaya oturarak seramik onarımına bizzat katıldı. Karadeniz, tabakların kırılan parçalarını bir araya getirmenin zor zamanların ardından yeniden toparlanıp yola devam etmeyi hatırlattığını söyledi.

Karadeniz, belediye olarak yıl boyunca farklı atölye ve programlar düzenlediklerini, bu çalışmaların önümüzdeki dönemde de süreceğini belirtti. Kadınların ilçeye kattığı değeri vurgulayarak, Gaziosmanpaşa'da kadınların birlikte üretebileceği, sözünü duyurabileceği ve dayanışabileceği alanları artırmak için çalışacaklarını ifade etti.

Konuşmasında ayrıca, her kadının şiddetten uzak, güven içinde yaşama hakkı olduğuna dikkat çeken Karadeniz, kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumun da sorumluluk taşıdığını ve Gaziosmanpaşa Belediyesi olarak desteğe ihtiyaç duyan kadınların her zaman yanında olacaklarını vurguladı.

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ, 25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ DOLAYISIYLA "KIRILDIĞIMIZ YERDEN GÜÇLENMEK" TEMALI BİR ATÖLYE DÜZENLEDİ.