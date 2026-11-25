Seferlerde geniş çaplı aksama yaşandı

Eurostar, çalışanlarının bu sabah başlattığı ani grev nedeniyle Paris ile Londra arasındaki yüksek hızlı tren seferlerinde önemli aksaklıklar yaşandığını açıkladı. Şirketten yapılan bildiride, grevin her iki yönde de ulaşımı etkilediği ve yolcuların planlanan seferlerine ulaşmakta güçlük çektiği belirtildi.

iptal ve gecikme bilgileri

Eurostar, grev kapsamında Londra kalkışlı 07.01 ve 08.01 trenlerinin ve Paris kalkışlı 07.37, 08.39 ve 09.10 seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Belçika'nın başkenti Brüksel'de ise 07.57 ve 08.51 kalkışlı trenlerde gecikme yaşanırken, 11.56 kalkışlı Londra seferinin de iptal edildiği kaydedildi. Şirket, gün ilerledikçe Belçika, Hollanda ve Almanya hatlarında da gecikmeler yaşanmasının beklendiğini bildirdi.

yolculara yönelik uygulamalar ve uyarılar

Eurostar, seferleri iptal edilen yolcular için istasyonlara gitmemeleri yönünde çağrı yaptı ve mağduriyetlerin azaltılması amacıyla ticari politikasına göre seçenekler sunduğunu açıkladı. Buna göre biletleri iptal edilen yolcular, seyahatlerini başka bir tarihe ücretsiz erteleyebilecek veya tam bilet ücreti iadesi alabilecekler. Şirket açıklamasında yolculardan bu süreçte istasyonlara gitmemeleri istendi ve alternatif düzenlemeler hakkında doğrudan bilgilendirme yapılacağı belirtildi.

görüşmeler ve gelecek beklentisi

Yönetim henüz grevin gerekçesi konusunda kapsamlı bir açıklama yapmazken, sendikaların ve şirketin uzun süredir devam eden maaş müzakereleri konusunda görüşmelerin sürdüğü bildirildi. Şirket yönetimi yaşanan aksaklıklar için yolculardan özür dileyerek sendikaları yapıcı bir diyalog sürdürmeye davet etti.

Brüksel istasyonu yetkilileri ise grevin yarın da devam etmesinin beklendiğini kaydetti. Eurostar, yolcuların güncel sefer durumunu kontrol etmeleri ve bilet hakları hakkında resmi kanallardan bilgi almayı sürdürmeleri gerektiğini vurguladı.

Batı Avrupa ülkelerinde yüksek hızlı tren seferleri düzenleyen Eurostar, çalışanların başlattığı ani grev nedeniyle Paris ve Londra arasındaki birçok seferin iptal edildiğini duyurdu.