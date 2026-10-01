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Gaziosmanpaşa'da kahvehane önünde silahlı saldırı: bir kişi hayatını kaybetti, şüpheli yakalandı

Gaziosmanpaşa'da kahvehane önünde motosikletli saldırıda 34 yaşındaki Fevzi Kayat yaşamını yitirdi; saldırgan E.S. polis tarafından yakalandı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 15:47

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gaziosmanpaşa'da kahvehane önünde silahlı saldırı: bir kişi hayatını kaybetti, şüpheli yakalandı

Gaziosmanpaşa'da kahvehane önünde silahlı saldırı

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi Sarıgöl Mahallesi Laleli Caddesi'nde 26 Eylül saat 21.30 sıralarında meydana gelen olayda, kahvehane önünde bulunan Fevzi Kayat (34), motosikletli kasklı bir saldırganın ateş etmesi sonucu ağır yaralandı. Kayat, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın ayrıntıları:

Görgü tanıkları saldırganın motosikletle geldiğini ve kısa süre sonra kaçtığını bildirdi. Olay sonrası güvenlik kamerası kayıtları üzerinde çalışma yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kayıtları inceleyerek şüphelinin kimliğine ulaşmak için operasyonel adımlar attı.

Soruşturma ve yakalama:

Polisin yürüttüğü takip sırasında kaçış güzergahı üzerinde, Eyüpsultan'da şüphelinin üzerinden attığı 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Kimliği tespit edilen E.S. (19), Asayiş Şube Cinayet Büro ekiplerince Gaziosmanpaşa'da yakalandı.

Şüpheli ve ele geçirilen deliller emniyete götürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerin sürdüğü, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Gaziosmanpaşa’da kahvehane saldırısında 1 kişi öldü, şüpheli yakalandı

Gaziosmanpaşa’da kahvehane saldırısında 1 kişi öldü, şüpheli yakalandı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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