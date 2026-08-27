Isparta'da dayanışma ve uzun müdahale: Yalvaç'ta besihane yangınında binlerce balya zarar gördü

Yangının başlangıcı ve ilk müdahale

Yangın, saat 12.45 sıralarında Yarıkkaya köyünde Kasım Kurt’a ait besihanede çıktı. Besihane sahibinin eşi giriş bölümünde kıvılcımları fark ederek eşine haber verdi. Kısa süre sonra dumanları gören köy halkı durumu yetkililere bildirdi.

Yarıkkaya köyü Muhtarı Aydın ile çevredekiler, hazır tuttukları su tankerleri ve traktörlerle yangına ilk müdahaleyi yaparak alevlerin bitişikteki eve sıçramasını engelledi. Bölgedeki müdahale, yerel sakinlerin hızlı dayanışması sayesinde büyümeden kontrol altına alınması yönünde kritik rol oynadı.

İtfaiye müdahalesi ve yangının söndürülmesi:

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi ve müdahalede 27 su tankeri kullanıldı. Rüzgârın etkisiyle büyüyen yangına yaklaşık 4,5 saatlik bir çalışmayla müdahale edilerek yangın söndürüldü; halen soğutma çalışmaları devam ediyor.

Zarar ve kurtarma detayları:

Yangında bir inek telef oldu, bir diğer hayvan olan 6 aylık buzağı yaralı olarak kurtarıldı. Maddi kayıplar arasında yaklaşık 4 bin saman balyası, bin 500 yonca balyası, 50 torba yem, 25 ton arpa ve 15 ton buğday ile yem karma, ilaçlama ve gübre saçma makineleri ile kantarın zarar gördüğü bildirildi.

Traktörlerle yapılan müdahale, hayvanların bir bölümünün güvenli bölgelere taşınmasına yardımcı oldu. Yerel halkın ve muhtarın koordinasyonu, itfaiye ekiplerinin gelmesine kadar kritik önlem sağladı.

Yetkililer, yangın sonrası soğutma ve zarar tespit çalışmalarının sürdüğünü, konuya ilişkin soruşturma ve değerlendirmelerin ilerleyen saatlerde yapılacağını belirtti.

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