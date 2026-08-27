Manyas'ta uygulama noktalarını deşifre eden WhatsApp ağına baskın

Manyas'ta uygulama noktalarının ifşası

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, polis ve jandarma ekiplerinin kurduğu asayiş ve trafik denetimlerinin bazı şahıslar tarafından önceden ifşa edildiği belirlendi. Ekiplerin yürüttüğü titiz çalışmalar, denetimlerin güvenliğini zedeleyen paylaşımları açığa çıkardı.

İletişim ağı ve yöntemler:

Soruşturma kapsamında, 250 üyesi bulunan bir WhatsApp grubunda uygulama noktalarının yerleri ve güzergâhları hakkında anlık bilgi paylaşıldığı tespit edildi. Bu paylaşımlar sayesinde aranan şahıslar, suça karışanlar veya trafik yönünden eksik belgesi bulunan araç sürücüleri denetim noktalarından kaçabilecek fırsat buldu.

Operasyon ve soruşturma:

Durumun belirlenmesinin ardından harekete geçen Manyas İlçe Emniyet Amirliği ekipleri operasyon başlattı. Grubun yöneticileri ile grup içinde uygulama noktaları hakkında bilgi paylaştığı tespit edilen toplam 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Manyas Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI