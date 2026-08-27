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Ereğli'de 73 yaşındaki kadının balkonda ölümü jandarma tarafından inceleniyor

Esenler köyünde yaşayan 73 yaşındaki N.Y., evinin balkonunda asılı halde bulundu; sağlık ekipleri yaşamını yitirdiğini belirledi, jandarma soruşturuyor.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 22:14

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Ereğli'de 73 yaşındaki kadının balkonda ölümü jandarma tarafından inceleniyor

Esenler köyünde olayın gerçekleştiği yer ve müdahale:

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Esenler köyünde, 73 yaşındaki N.Y. evinin balkonunda asılı halde bulundu. Durumu fark eden yakınları derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk kontrollerde N.Y.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinde görevli ekipler gerekli tutanakları düzenledi.

otopsi ve soruşturma:

N.Y.'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma ve otopsi sonuçları, yetkililerin yapacağı resmi açıklamalarla netleşecek. Olayla ilgili adli ve idari işlemler sürüyor.

N.Y.&#039;NİN CENAZESİ, KESİN ÖLÜM NEDENİNİN BELİRLENMESİ AMACIYLA OTOPSİ YAPILMAK ÜZERE KARADENİZ...

N.Y.'NİN CENAZESİ, KESİN ÖLÜM NEDENİNİN BELİRLENMESİ AMACIYLA OTOPSİ YAPILMAK ÜZERE KARADENİZ EREĞLİ DEVLET HASTANESİ MORGUNA KALDIRILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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