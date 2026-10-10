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Gazze'de tahliyelerin ardından beş eve yönelik hava saldırısı

İsrail ordusu, Gazze'nin farklı bölgelerinde sivillere telefonla tahliye çağrısı yaptıktan dakikalar sonra beş eve hava saldırısı düzenledi.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 23:55

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Gazze'de tahliyelerin ardından beş eve yönelik hava saldırısı

Gazze'de tahliyeler ve saldırılar:

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde sivilleri telefonla arayarak evlerini terk etmeye zorladı. Yetkililerin çağrılarından dakikalar sonra bölgedeki bazı konutlara hava saldırısı düzenlendi.

Hedeflenen bölgeler:

Saldırılar dört farklı noktada gerçekleştirildi; orta kesimdeki Al-Zawaida köyünde bir ev, Deir el-Balah kentinin doğusundaki bir konut, Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde iki ev ve kentin batısındaki Rimal Mahallesi'nde bir ev hedef alındı. Genel olarak, ordunun tahliye çağrılarından sonra toplam 5 eve saldırı yapıldığı bildirildi.

Sivillerin durumu ve yıkım:

Evlerini aceleyle terk etmek zorunda kalan siviller, bombardımanın daha da şiddetlenmesinden endişe duyduklarını belirtti. İlk gelen bilgilere göre saldırıların ardından can kaybı veya yaralanma bildirilmedi, ancak hedef alınan bölgelerde büyük çaplı yıkım meydana geldiği aktarıldı.

Olay, bölgedeki gerilim sürerken ve ateşkes iddialarının olduğu bir dönemde gerçekleşti; saldırılar, Gazze'ye yönelik operasyonların devam ettiğini gösteriyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde 5 evdeki sivilleri evlerini tahliye etmeye zorladıktan dakikalar...

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde 5 evdeki sivilleri evlerini tahliye etmeye zorladıktan dakikalar sonra binalara hava saldırısı düzenledi.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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