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Tekirdağ'da kuşaklar buluştu: dede-torun sıcaklığı huzurevini sardı

Tekirdağ'da 'İyilikVar' etkinliğinde Şehit Mehmet Şengül Ortaokulu öğrencilerinin huzurevi sakinleriyle dede-torun buluşması kuşaklar arası bağları güçlendirdi.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 13:52

GÜNCELLEME: 21 Ekim 2026 - 14:00

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EDİTÖR: Emre Koç

Tekirdağ'da kuşaklar buluştu: dede-torun sıcaklığı huzurevini sardı

etkinliğin düzenlenişi ve katılımcılar:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 'İyilikVar' projesi kapsamında, Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda, Şehit Mehmet Şengül Ortaokulu öğrencileri ile huzurevi sakinleri bir araya geldi. Dede-Torun Buluşması adıyla gerçekleştirilen etkinlik, kuşaklar arası iletişimi güçlendirmeyi ve yaşlı bireylerin sosyal hayata katılımını desteklemeyi amaçladı.

sevgi ve tecrübe bir arada:

Program boyunca huzurevi sakinleri, yaşam tecrübelerini çocuklarla paylaşma fırsatı buldu; öğrenciler ise büyüklerin anılarını dinleyerek empati ve saygı duygusunu pekiştirdi. Etkinlik, sohbetler, birlikte yapılan basit etkinlikler ve paylaşılan anılarla samimi görüntülere sahne oldu. Organizatörler, etkinlikte ortaya çıkan sıcak atmosferin kuşaklar arası bağları kuvvetlendirdiğini vurguladı.

kuşaklar arası dayanışmanın önemi:

Buluşma, yalnızca bir günün etkinliği olmanın ötesine geçerek kuşaklar arası iletişim ve destek mekanizmalarının önemini gözler önüne serdi. Etkinlikte; çocukların sosyal duygusal gelişimine katkı, yaşlıların sosyal hayata katılımının artması ve toplum içinde dayanışma duygusunun güçlenmesi hedeflendi. Yaşlı bireylerin deneyimleri gençlerle paylaşılırken, çocuklar da sosyal sorumluluk ve saygı gibi değerleri uygulamalı olarak öğrendi.

Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, program kapsamında verilen mesajın özeti olarak "Çünkü iyilik var, sevgi var" ifadesine dikkat çekti. Düzenlenen dede-torun buluşması, sosyal dayanışmanın ve iyiliğin paylaşılmasının nasıl somut ilişkiler ve güçlü bağlar oluşturduğuna dair örnek teşkil etti ve gönüller arasında bir köprü kurulmasına vesile oldu.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞININ &#039;İYİLİKVAR&#039; PROJESİ KAPSAMINDA, TEKİRDAĞ AİLE VE SOSYAL...

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞININ 'İYİLİKVAR' PROJESİ KAPSAMINDA, TEKİRDAĞ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN ETKİNLİKTE HUZUREVİ SAKİNLERİ İLE ŞEHİT MEHMET ŞENGÜL ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİ BİR ARAYA GELDİ. DEDE-TORUN BULUŞMASI ADIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN ETKİNLİKTE, KUŞAKLAR ARASINDA SEVGİ VE DAYANIŞMA BAĞI KURULDU.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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