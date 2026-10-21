Milletin malına el uzayana karşı net mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantıda mesajı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada halka ve kamu malına zarar verenlere karşı duruşlarının net olduğunu ifade etti.

Biz millete yanlış yapana, milletin malına el uzatana sahip çıkmayız ifadesini kullanan Erdoğan, bu yaklaşımın kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Söylemin özü:

Erdoğan'ın vurgusu, kamu kaynaklarının korunması ve vatandaşlara zarar veren davranışlara karşı partinin tavrının açıkça ortaya konulmasıdır. Konuşmada kullanılan ifade, bu politikanın hem hukuk hem de siyasi sorumluluk çerçevesinde takip edileceğini ima etti.

Toplantı vurgusu:

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yapılan açıklama, Erdoğan'ın konuyla ilgili duruşunu ve bu ilkeden taviz verilmeyeceğini bir kez daha öne çıkardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz millete yanlış yapana, milletin malına el uzatana sahip çıkmayız"