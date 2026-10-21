Edremit'te 'Mahallemde Hareket Var'la 17 kilo veren kadın yaşam kalitesini yükseltti

Edremit'te 'Mahallemde Hareket Var' etkisi

Van'ın Edremit ilçesinde yürütülen 'Mahallemde Hareket Var' projesi, bölgede özellikle kadınların fiziksel aktiviteye başlamasında etkili oluyor. Van İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Erenkent Sağlıklı Hayat Merkezi çatısı altında düzenlenen etkinlikler, pilates ve yönlendirilmiş egzersiz programlarıyla katılımcıların hem kilo kontrolü hem de genel yaşam kalitesinde iyileşme sağlamayı hedefliyor.

Projenin işleyişi ve hedefleri:

Proje; sağlık çalışanları ve fizyoterapistlerin rehberliğinde merkezde, parklarda ve meydanlarda gerçekleştirilen seanslardan oluşuyor. Katılımcılar belirlenen programlar doğrultusunda pilates ve çeşitli egzersizlerle düzenli fiziksel aktivite yapma fırsatı buluyor. Amaç, hareketsiz yaşam konusunda farkındalığı artırmak ve geniş yaş gruplarından vatandaşlara ulaşmak. Bu kapsamda etkinlik alanları sık sık değiştiriliyor ve farklı mahallelerde çalışmalar düzenleniyor.

Katılımcı deneyimi ve sonuçlar:

Projeye katılan kadınlar, fizyoterapist eşliğinde uygulanan programlardan memnuniyet duyduklarını belirtiyor. Katılımcılardan Sevin Sütçü, düzenli pilates ve diyetle kısa sürede 17 kilo verdiğini ifade ederek merkezin sunduğu hizmetten olumlu şekilde etkilendiğini anlattı. Sütçü, komşularıyla birlikte spor yapmanın hem motivasyonu artırdığını hem de sosyal dayanışmayı güçlendirdiğini vurguladı.

Fizyoterapist Melek Aslan projenin amacını, halkı hareketsiz yaşam konusunda bilinçlendirmek ve fiziksel aktivitenin önemini göstermek olarak özetliyor. Aslan, projeye ilginin yüksek olduğunu ve daha fazla vatandaşa ulaşmak için çalışma alanlarının çeşitlendirildiğini belirtiyor.

Edremit'te uygulanan bu model, küçük gruplarla başlayan etkinliklerin düzenli katılımla somut sağlık kazanımlarına dönüşebileceğini gösteriyor. Katılımcıların bildirdiği kilo kaybı ve artan hareketlilik, projeyi devam ettirmenin ve benzer uygulamaları yaygınlaştırmanın önemini ortaya koyuyor.

Merkezdeki rehberli seanslar sayesinde kadınlar sadece kilo vermekle kalmıyor; dayanıklılık, esneklik ve genel yaşam kalitelerinde de gözle görülür iyileşmeler yaşıyor. Bu sonuçlar, toplum sağlığına yönelik yerel girişimlerin etkisini destekler nitelikte.

EDREMİT İLÇESİNDE "MAHALLEMDE HAREKET VAR" PROJESİ KAPSAMINDA BİR ARAYA GELEN KADINLAR, FİZYOTERAPİST EŞLİĞİNDE EGZERSİZ YAPARAK SAĞLIKLI YAŞAMA ADIM ATIYOR