Gebze belediyesi bütçesinde yüzde 43 artış: 2027 hedefi 9,3 milyar lira

Toplantının gündemi ve kararlar:

Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın ikinci oturumu, Meclis Başkan Vekili Selamet Güner başkanlığında 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı'ndaki meclis salonunda gerçekleştirildi.

Gündemde yer alan en tartışmalı madde, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Plan ve Bütçe Komisyonunda değerlendirilen 2027 Mali Yılı Bütçe Tasarısı oldu. Meclis üyelerinin görüşmeleri sonucunda, 2026 için 6,5 milyar lira olarak belirlenen bütçenin 2027'de 9,3 milyar liraya yükseltilmesi öngörüldü. Bu değişiklikle bütçede 2,8 milyar liralık, yaklaşık %43 artış planlandı ve tasarı oy çokluğuyla kabul edildi.

Bütçe revizyonunun ayrıntıları:

Sunum ve komisyon raporları, bütçe artışının gerekçeleriyle birlikte meclise aktarıldı. Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan dokümanlar üzerinden yapılan değerlendirmelerde, artışın kapsamı ve dağılımına ilişkin öneriler tartışıldı; nihai karar, çoğunluk oyu ile alındı.

Diğer kararlar ve toplantı takvimi:

Toplantıda ayrıca 2025-2029 Stratejik Plan Revizyon Taslağı, 2027 Mali Yılı İdare Performans Programı Taslağı ile 2027 yılı ücret tarifelerine ilişkin komisyon raporları ele alındı ve bu maddeler de oy çokluğuyla kabul edildi.

Oturumun sonunda, bir sonraki meclis toplantısının 3 Kasım 2026 Salı günü saat 15.00'te yapılacağı bildirildi.

GEBZE BELEDİYESİNİN 2027 YILI BÜTÇESİ, 6,5 MİLYAR LİRADAN 9,3 MİLYAR LİRAYA YÜKSELTİLEREK MECLİSTE OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ.