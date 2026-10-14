Liselilerden gerçekçi deprem tatbikatı: bina 2 dakika 40 saniyede boşaltıldı

Deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Afet Eğitimi Hazırlık Günü kapsamında gerçekleştirilen deprem ve tahliye tatbikatı, öğrenciler ve okul personelinin koordinasyonuyla yürütüldü. Alarmın çalmasıyla birlikte katılımcılar eğitimlerde öğrendikleri Çök-Kapan-Tutun pozisyonunu alarak güvenli noktada bekledi.

Tahliye süreci:

Siren sesiyle hareketlenen okulda öğretmenlerin yönlendirmesiyle öğrenciler panik yapmadan ve düzenli adımlarla binayı boşalttı. Tüm katların kısa sürede tahliye edilmesiyle okul, 2 dakika 40 saniye gibi hızlı bir sürede güvenli toplanma alanına ulaştırıldı.

İlk yardım müdahaleleri ve sevk:

Tatbika senaryosuna göre binada mahsur kalan ve yaralanan öğrencilere anında ilk yardım uygulandı. Kalbi ve solunumu duran bir öğrenciye ekipler hızlıca suni teneffüs ve CPR uygularken, kafa travması geçiren bir öğrenciye olası omurga yaralanmalarına karşı boyunluk takıldı ve açık yara pansumanı yapıldı. Kol kırığı şüphesi olan öğrencinin kolu atelleme ile sabitlendi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, okul içindeki müdahalelerin ardından yaralıları ambulanslarla hastaneye yönlendirdi. Tatbikat boyunca gösterilen disiplin ve yapılan müdahaleler, okul çevresinden takdir aldı.

TAVŞANLI’DA LİSELİLERDEN GERÇEĞİNİ ARATMAYAN DEPREM TATBİKATI