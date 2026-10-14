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Bursalı hekimler QR Global Wellness Experience Healthspan 2026'da sağlıklı yaşam vizyonunu paylaştı

VM Medical Park Bursa, Swissotel Uludağ'da düzenlenen QR Global Wellness Experience Healthspan 2026'da sağlıklı yaşamı, beslenmeyi ve koruyucu sağlığı ele aldı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 12:51

GÜNCELLEME: 14 Ekim 2026 - 13:06

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EDİTÖR: Serkan Varol

Bursalı hekimler QR Global Wellness Experience Healthspan 2026'da sağlıklı yaşam vizyonunu paylaştı

etkinliğin ana teması ve katılımcılar:

VM Medical Park Bursa Hastanesi, Swissotel Uludağ'da gerçekleşen 'QR Global Wellness Experience Healthspan 2026' etkinliğine geniş bir hekim kadrosuyla katıldı. Etkinlik 'Daha uzun bir yaşamdan fazlası: Sağlıklı, dengeli ve kaliteli bir yaşam (Finding Balance for a Life Well Lived)' ana teması etrafında şekillendi ve sağlık, sanat, hareket, beslenme ile ilham veren sohbetleri bir araya getirdi. Programın moderatörlüğünü Yağmur Kalyoncu üstlendi.

koruyucu sağlık vurgusu:

VM Medical Park Bursa Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Esra Molla, kurumun 20 yıldır tüm branşlarda sağlıklı yaşamı ve sağlığı korumayı hedeflediğini belirtti. Molla, 'Tüm branşlarımızda koruyucu sağlık ve erken teşhisi önemsiyoruz.' diyerek etkinlik boyunca farklı uzmanların bu yaklaşıma dair uygulamalarını misafirlere sunacaklarını ifade etti.

sağlık algısının dönüşümü:

Hastane Başhekimi ve Medikal Estetik Uzmanı Dr. Muhammed İkbal Bakırcı, dünyada sağlıklı yaşam algısının yeni bir paradigma kazandığını söyledi. Bakırcı, sağlık hizmetlerinin artık yalnızca hastanelerde verilen müdahaleler olmaktan çıktığını; bireylerin günlük yaşamlarında aktif, dinç ve mutlu bir hayat sürdürmeyi önemsediklerini ve bu sürecin sağlık profesyonellerinin rehberliğinde yönetilmesi gerektiğini vurguladı.

göz sağlığına dikkat:

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. İlker İncebıyık, etkinlik kapsamında katılımcıların göz ölçümlerini yaptıklarını ve göz tansiyonunun kontrolüne odaklandıklarını aktardı. İncebıyık, 'Göz tansiyonu kalıcı körlüğün en sık sebebidir. En son evrede bulgu veriyor. O yüzden periyodik muayene yani kişinin hiçbir göz şikayeti olmasa dahi yıllık mutlaka göz kontrollerini yaptırması gerektiğine vurgu yapacağız.' ifadelerini kullandı. Ayrıca dijital yoğunluklu çalışanlarda miyopi artışının bilimsel çalışmalarla desteklendiği hatırlatıldı.

kanser ve tarama yanlışlarına dair açıklamalar:

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Evren Dilektaşlı, toplumda kanserle ilgili yaygın yanlış bilinenleri ele aldı. Dilektaşlı, biyopsiyle ilgili 'Biyopsi tümörü yayılımına, tümörün sıçramasına sebep verir' şeklindeki yanlış inanışın doğru olmadığını; biyopsisinin tanı, tümör tipi ve tedavi planı için gerekli olduğunu vurguladı. Mamografi hakkında da halk arasında kanseri artırdığına dair bir algı bulunduğunu, oysa mamografinin taramada başarılı bir tetkik olduğunu belirtti.

Medikal Estetik Uzmanı Doç. Dr. Evren Dal ise estetik yaklaşımlarda bütüncül değerlendirmenin önemine dikkat çekti. Dal, yüzün küçük bölümlerine yapılan müdahaleler yerine tüm yüzün değerlendirilmesi gerektiğini; uygulamaların uzman doktorlar ve doğru ürünlerle yapılmasının sonucu etkilediğini söyledi. Ayrıca piyasadaki merdiven altı ürünlerin ve orijinal olmayan malzemelerin risklerine karşı uyardı.

Etkinlikte ayrıca Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Çağatay Ertan katılımcıların kalp ve damar sağlığı sorularını yanıtlayarak kardiyovasküler risk hesaplamalarına değindi. Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Mustafa Özel ise sosyal medyada sık karşılaşılan detoks ve probiyotik önerilerinin muhtemel riskleri ile beslenme önerilerinin değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin bilgilendirme yaptı.

Genel olarak etkinlik, 'uzun yaşamak' odaklı bir beklentiden uzaklaşarak, yaşam kalitesini, koruyucu sağlık uygulamalarını ve uzman rehberliğini ön plana çıkaran bir perspektif sundu. VM Medical Park Bursa ekibi, program boyunca misafirlerin sağlık bilincini artırmaya yönelik ölçüm ve bilgilendirme faaliyetlerini sürdürdü.

VM MEDİCAL PARK BURSA HASTANESİ, SWİSSOTEL ULUDAĞ’DA GERÇEKLEŞEN &quot;QR GLOBAL WELLNESS EXPERİENCE...

VM MEDİCAL PARK BURSA HASTANESİ, SWİSSOTEL ULUDAĞ’DA GERÇEKLEŞEN "QR GLOBAL WELLNESS EXPERİENCE HEALTHSPAN 2026" ETKİNLİĞİNDE GENİŞ BİR HEKİM KADROSUYLA YER ALDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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