Tahtaköprü'de ORKÖY yatırımı 67 aileye üretim desteği sağladı

Tahtaköprü'de ORKÖY desteği:

Hatay'ın Antakya ilçesi Tahtaköprü Mahallesi'nde yürütülen ORKÖY projesi kapsamında bölge halkına yönelik yeni bir destek paketi uygulamaya konuldu. Toplam 67 aile'ye, çeşitli makine temini ve finansal destekle 2 milyon 212 bin TL tutarında yardım sağlandı.

teslim edilen araç ve makineler:

Düzenlenen törende kullanıma verilen ekipmanlar arasında 33 hamur yoğurma makinesi, 30 çapa motoru ve 4 süt sağma makinesi bulunuyor. Törene Bölge Müdürü İlkay Günay, Tahtaköprü Muhtarı Ahmet Hafız ve çok sayıda vatandaş katıldı.

amaç ve beklentiler:

Bölge Müdürü İlkay Günay, ORKÖY yatırımlarıyla orman köylülerinin kalkınmasına katkı sağlamaya devam edeceklerini belirtti. Sağlanan makineler ve maddi destek, hane halklarının üretim kapasitesini artırmayı ve kırsal gelir kaynaklarını çeşitlendirmeyi hedefliyor.

Yerel düzeyde gerçekleştirilen bu tür dağıtımlar, kısa vadede iş süreçlerini kolaylaştırırken uzun vadede sürdürülebilir gelir artışına zemin hazırlayabilir. Yararlanıcı ailelerin ekipmanları nasıl kullanacakları ve üretime geçiş süreçleri, önümüzdeki dönem takip edilecek somut göstergeler arasında yer alacak.

ANTAKYA’NIN TAHTAKÖPRÜ MAHALLESİ’NDE ORKÖY KAPSAMINDA 67 AİLEYE DESTEK SAĞLANIRKEN, ÇEŞİTLİ TARIMSAL VE ÜRETİM MAKİNELERİ TESLİM EDİLDİ.