Kavşakta çarpışma: Düziçi'nde üç kişi yaralandı

Kaza ayrıntıları:
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, Yüzüncü Yıl Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Çevre Yolu üzerinde, bir akaryakıt istasyonu önündeki kavşakta iki aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.
Müdahale ve tahliye:
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar.
Soruşturma başlatıldı:
Polis ekipleri kaza bölgesinde inceleme yaptı; kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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