Kavşakta çarpışma: Düziçi'nde üç kişi yaralandı

Kaza ayrıntıları:

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, Yüzüncü Yıl Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Çevre Yolu üzerinde, bir akaryakıt istasyonu önündeki kavşakta iki aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

Müdahale ve tahliye:

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Soruşturma başlatıldı:

Polis ekipleri kaza bölgesinde inceleme yaptı; kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

OSMANİYE’DE İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 3 YARALI