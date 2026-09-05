Dolar 48,4300 +0,03%
Euro 56,2512 -0,09%
Bist 14.012,42 +0,57%
Altın Gram 6.971,27 -1,38%
EUR/USD 1,1621 -0,08%
Brent Petrol 95,83 +0,32%
--°

Kavşakta çarpışma: Düziçi'nde üç kişi yaralandı

Düziçi Yüzüncü Yıl Mahallesi'ndeki bir kavşakta iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı; sağlık ekipleri müdahale edip hastaneye sevk etti.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 00:35

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Kavşakta çarpışma: Düziçi'nde üç kişi yaralandı

Kaza ayrıntıları:

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, Yüzüncü Yıl Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Çevre Yolu üzerinde, bir akaryakıt istasyonu önündeki kavşakta iki aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

Müdahale ve tahliye:

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Soruşturma başlatıldı:

Polis ekipleri kaza bölgesinde inceleme yaptı; kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

OSMANİYE’DE İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 3 YARALI

OSMANİYE’DE İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 3 YARALI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İkinci kattan düşen kişi için Eskişehir'de soruşturma başlatıldı
images

Adıyaman valilik kavşağı'nda kaza: motosikletle otomobil çarpıştı, iki kişi yara...
images

Kocasinan'da kavşakta çarpışma: hasta taşıyan ambulans refüje çıktı, 6 yaralı
images

Safranbolu'da mobilya atölyesindeki yangın kısa sürede kontrol altına alındı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İkinci kattan düşen kişi için Eskişehir'de soruşturma başlatıldı

Kocasinan'da kavşakta çarpışma: hasta taşıyan ambulans refüje çıktı, 6 yaralı

Adıyaman valilik kavşağı'nda kaza: motosikletle otomobil çarpıştı, iki kişi yaralandı

Oğulcan Çağlayan 11 yıl sonra Kayserispor formasına dönüyor

TREND HABERLER

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı