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Van'dan Şanlıurfa'ya atama: Mehmet Sırrı Şık yeni il müftüsü

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. maddesiyle Van İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık, Şanlıurfa İl Müftülüğüne atanırken, Van'a Kadir Koçak getirildi.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 00:42

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EDİTÖR: Merve Çelik

Van'dan Şanlıurfa'ya atama: Mehmet Sırrı Şık yeni il müftüsü

atama kararı ve kapsamı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararları çerçevesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki bazı il müftülüklerinde görev değişiklikleri yapıldı. Kararlar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2'nci maddesi uyarınca yürürlüğe konuldu.

Karara göre Van İl Müftüsü Dr. Mehmet Sırrı Şık, görevi değişerek Şanlıurfa İl Müftülüğüne atandı. Aynı karar kapsamında Bitlis İl Müftüsü Kadir Koçak ise Van İl Müftülüğü görevine getirildi; Bitlis İl Müftülüğüne ilişkin atama ise karar metninde "yeni atama" ifadesiyle bildirildi.

görev değişikliklerinin yansımaları:

Atamalar, il müftülüklerinin yönetim kadrolarında planlı bir yenilenme olarak değerlendiriliyor. Yeni atanan müftülerin, bulundukları illerde din hizmetlerinin koordinasyonu, eğitim faaliyetleri ve cami-idare işlerinin yürütülmesinden sorumlu olacakları biliniyor. Karar metninde belirtilen uygulama usulleri çerçevesinde, görev teslim-tesellüm süreçleri kurum içi prosedürlere uygun şekilde gerçekleştirilecek.

Resmi atama kararları yayımlandıktan sonra ilgili bürolar yeni görev dağılımlarını duyuracak; vatandaşlar ve din görevlileri, görev değişikliklerinin sahadaki uygulamalarını ilgili il müftülüklerinden takip edebilecek.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN İMZASIYLA YAYIMLANAN ATAMA KARARLARI KAPSAMINDA, DİYANET...

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN İMZASIYLA YAYIMLANAN ATAMA KARARLARI KAPSAMINDA, DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BÜNYESİNDE BAZI İL MÜFTÜLÜKLERİNE YENİ ATAMALAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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