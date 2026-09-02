Gece yarısı denizde çarpışma: Silivri açıklarında 10 mürettebatla irtibat yok

İstanbul'dan gelen bilgiye göre, Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari gemi çarpıştı. Olayda bir gemide görevli 10 personelle henüz irtibat kurulamadığı bildirildi ve bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kaza ve gemilerin rotası:

Kaza, saat 03.00 sıralarında Silivri açıklarının yaklaşık 18 mil güneyinde meydana geldi. Kocaeli’den Aliağa’ya seyir halinde olan Türk bayraklı ALSU ile İskenderun Limanı’ndan Karadeniz Ereğli’ye hareket eden Türk bayraklı TUĞBERK İMAMOĞLU çarpıştı.

Arama kurtarma çalışmaları:

İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığına bağlı çok sayıda deniz unsuru ile sahil güvenlik helikopteri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede ALSU isimli gemide gözle görülür hasar tespit edilmedi; ancak TUĞBERK İMAMOĞLUnda bulunan 10 personelle henüz iletişim sağlanamadı. Ekipler, bölgede arama kurtarma faaliyetlerini yoğun şekilde sürdürüyor.

Silivri açıklarında iki ticari gemi çarpıştı: 10 personelden haber alınamıyor