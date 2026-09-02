Dolar 48,2930 +0,05%
Euro 55,9408 +0,00%
Bist 14.229,01 -0,73%
Altın Gram 6.788,83 -0,55%
EUR/USD 1,1581 -0,10%
Brent Petrol 95,64 +1,05%
--°

Gece yarısı denizde çarpışma: Silivri açıklarında 10 mürettebatla irtibat yok

Silivri açıklarında saat 03.00'te ALSU ile TUĞBERK İMAMOĞLU çarpıştı; Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekipleri, 10 personelle henüz irtibat kuramadı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 08:44

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Gece yarısı denizde çarpışma: Silivri açıklarında 10 mürettebatla irtibat yok

Gece yarısı denizde çarpışma: Silivri açıklarında 10 mürettebatla irtibat yok

İstanbul'dan gelen bilgiye göre, Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari gemi çarpıştı. Olayda bir gemide görevli 10 personelle henüz irtibat kurulamadığı bildirildi ve bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kaza ve gemilerin rotası:

Kaza, saat 03.00 sıralarında Silivri açıklarının yaklaşık 18 mil güneyinde meydana geldi. Kocaeli’den Aliağa’ya seyir halinde olan Türk bayraklı ALSU ile İskenderun Limanı’ndan Karadeniz Ereğli’ye hareket eden Türk bayraklı TUĞBERK İMAMOĞLU çarpıştı.

Arama kurtarma çalışmaları:

İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığına bağlı çok sayıda deniz unsuru ile sahil güvenlik helikopteri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede ALSU isimli gemide gözle görülür hasar tespit edilmedi; ancak TUĞBERK İMAMOĞLUnda bulunan 10 personelle henüz iletişim sağlanamadı. Ekipler, bölgede arama kurtarma faaliyetlerini yoğun şekilde sürdürüyor.

Silivri açıklarında iki ticari gemi çarpıştı: 10 personelden haber alınamıyor

Silivri açıklarında iki ticari gemi çarpıştı: 10 personelden haber alınamıyor

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Söke'de kavşakta çarpışma: genç motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
images

Hisarcık-Emet yolunda kavşakta çarpışma: iki kişi hastaneye kaldırıldı
images

Silivri açıklarında çarpışma: biriyle irtibat kurulamayan 10 personel için arama...
images

Alacakaya’da huzur için kapsamlı şok denetim

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Söke'de kavşakta çarpışma: genç motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

rönesansın uzun saplı sesi izmirde yeniden can buluyor

kulağında frank çizgisi olanlar önce aile hekimine başvurmalı

İstihdam ve beceriyle topluma dönüş: Düzce'de iki yeni protokol

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı