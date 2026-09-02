Silivri açıklarında gece çarpışması: Tuğberk İmamoğlu mürettebatıyla bağlantı yok

Olayın gelişimi:

Sahil kaynaklarının verdiği bilgiye göre, kaza saat 03.00 civarında Silivri açıklarının yaklaşık 18 mil güneyinde meydana geldi. Çarpışan gemilerden biri, Kocaeli'den Aliağa'ya seyir halinde olan ALSU adlı Türk bayraklı ticari gemi; diğeri ise İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye hareket eden TUĞBERK İMAMOĞLU adlı Türk bayraklı ticari gemiydi.

Bölgeye ulaşan ilk bilgilerde ALSU gemisinde gözle görülür bir hasar tespit edilmediği bildirilirken, TUĞBERK İMAMOĞLU'nda görevli 10 personelle henüz irtibat kurulamadığı aktarıldı. Yetkililer, olayın hemen ardından geniş çaplı değerlendirme başlattı.

Arama kurtarma çalışmaları:

İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı'na bağlı çok sayıda deniz unsuru ile sahil güvenlik helikopteri sevk edildi. Ekipler, hem denizde hem hava desteğiyle arama kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor.

Yetkililerin verdiği bilgilere göre, sahadaki ön incelemeler ve koordinasyon devam ediyor; arama kurtarma ekipleri, TUĞBERK İMAMOĞLU'ndaki mürettebatla bağlantı kurmak ve olası yaralanma veya kayıp durumlarını netleştirmek için geniş çaplı tarama yapıyor. Bölgedeki çalışmaların yoğun şekilde sürdüğü, kamu güvenliği ve deniz trafiğinin takibi için gerekli önlemlerin alındığı bildirildi.

Olayla ilgili resmi açıklamalar ve gelişmeler, yetkililerden gelecek yeni bilgiler doğrultusunda takip edilecek.

Silivri açıklarında iki ticari gemi çarpıştı, ekiplerin çalışmaları sürüyor