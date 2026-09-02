Plakayı bantla değiştiren sürücüye 140 bin lira ceza ve 30 gün trafikten men

Olayın tespiti:

Gaziantep’te, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu (TAG) Nurdağı kesiminde devriye görevindeki İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarması ekipleri, seyir halindeki bir otomobilin plakasında okunmasını engelleyecek şekilde değişiklik yapıldığını fark etti.

Durdurulan araçta yapılan incelemede plakadaki 'L' harfinin bant kullanılarak 'U' harfine dönüştürüldüğü belirlendi.

Uygulanan cezai işlem:

Plakasını bantlayarak değiştiren sürücü hakkında jandarma ekiplerince idari işlem başlatıldı. Sürücüye uygulanan cezanın tutarı 140 bin TL olarak kaydedilirken, araç hakkında 30 gün trafikten men kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarması ekiplerinin denetimleri sırasında yapılan bu tür müdahalelerin tespiti, trafik güvenliği ve sorumlulukların yerine getirilmesi açısından önem taşıyor.

GAZİANTEP'TE PLAKASINI DEĞİŞTİREREK TRAFİKTE SEYREDEN ARAÇ SÜRÜCÜSÜNE JANDARMA EKİPLERİNCE 140 BİN TL CEZAİ İŞLEM UYGULANDI, ARAÇ 30 GÜN TRAFİKTEN MEN EDİLDİ.