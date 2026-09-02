Dolar 48,2119 -0,12%
Euro 55,9641 +0,04%
Bist 13.971,94 -1,81%
Altın Gram 6.783,94 -0,45%
EUR/USD 1,1582 -0,09%
Brent Petrol 94,75 +0,11%
--°

Plakayı bantla değiştiren sürücüye 140 bin lira ceza ve 30 gün trafikten men

Gaziantep'te TAG Otoyolu Nurdağı kesiminde plakadaki 'L' harfini bantla 'U' yapan sürücüye jandarma 140 bin TL ceza uygulayıp aracı 30 gün trafikten men etti.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 10:00

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Plakayı bantla değiştiren sürücüye 140 bin lira ceza ve 30 gün trafikten men

Olayın tespiti:

Gaziantep’te, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu (TAG) Nurdağı kesiminde devriye görevindeki İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarması ekipleri, seyir halindeki bir otomobilin plakasında okunmasını engelleyecek şekilde değişiklik yapıldığını fark etti.

Durdurulan araçta yapılan incelemede plakadaki 'L' harfinin bant kullanılarak 'U' harfine dönüştürüldüğü belirlendi.

Uygulanan cezai işlem:

Plakasını bantlayarak değiştiren sürücü hakkında jandarma ekiplerince idari işlem başlatıldı. Sürücüye uygulanan cezanın tutarı 140 bin TL olarak kaydedilirken, araç hakkında 30 gün trafikten men kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarması ekiplerinin denetimleri sırasında yapılan bu tür müdahalelerin tespiti, trafik güvenliği ve sorumlulukların yerine getirilmesi açısından önem taşıyor.

GAZİANTEP&#039;TE PLAKASINI DEĞİŞTİREREK TRAFİKTE SEYREDEN ARAÇ SÜRÜCÜSÜNE JANDARMA EKİPLERİNCE 140 BİN...

GAZİANTEP'TE PLAKASINI DEĞİŞTİREREK TRAFİKTE SEYREDEN ARAÇ SÜRÜCÜSÜNE JANDARMA EKİPLERİNCE 140 BİN TL CEZAİ İŞLEM UYGULANDI, ARAÇ 30 GÜN TRAFİKTEN MEN EDİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kayseri'de duraktaki yolcu otobüsüne çarpma anı saniye saniye kaydedildi
images

Söke'de kavşakta meydana gelen kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi
images

Aksöğüt kırsalında traktör devrildi: 4 kişi yaralandı
images

Mühürlenen mekân eski diş kliniğinden açılan kapıyla işletildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erken tanı ve aşı farkındalığı jinekolojik kanserlerin seyrini değiştirebilir

Ulu Cami'nin eğri minaresinde bulunan yeşil çanakların kullanım amacı belirlendi

Kayseri'de duraktaki yolcu otobüsüne çarpma anı saniye saniye kaydedildi

Bağlıca'da mezrone için ortak atılım: kooperatifle verim ve marka hedefleniyor

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Sağanak altında Semicenk coşkusu

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı