Dolar 48,2119 -0,12%
Euro 55,9641 +0,04%
Bist 13.971,94 -1,81%
Altın Gram 6.783,94 -0,45%
EUR/USD 1,1582 -0,09%
Brent Petrol 94,75 +0,11%
--°

Marmara'da çarpışma: Tuğberk İmamoğlu gemisinin can kurtarma araçları yüzeyde bulundu

Denizcilik Genel Müdürlüğü: Silivri açıklarında Tuğberk İmamoğlu ile ALSU tankeri çarpışmasında can kurtarma araçları bulundu, mürettebat tespit edilemedi.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 10:00

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Marmara'da çarpışma: Tuğberk İmamoğlu gemisinin can kurtarma araçları yüzeyde bulundu

Marmara'da çarpışma: Tuğberk İmamoğlu gemisinin can kurtarma araçları yüzeyde bulundu

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Silivri açıklarında Türk bayraklı iki ticari geminin çarpışması sonucu başlatılan arama-kurtarma çalışmalarına ilişkin açıklama yayımladı. Kurum, olayın tespiti, müdahale süreci ve sahada yürütülen arama faaliyetlerine dair ayrıntıları paylaştı.

Çarpışmanın tespit edilmesi:

Açıklamaya göre, Uydu Yardımlı Arama Kurtarma Sistemimizden (COSPAS-SARSAT) saat 03:26'da Marmara Denizi'nde trafik ayırım düzeni içinde bir geminin EPİRB cihazından alınan acil durum sinyali alındı ve sinyalin Tuğberk İmamoğlu gemisine ait olduğu belirlendi. Türk Radyo tarafından çağrı yapıldı. Daha sonra, saat 03:41'de ALSU tankeri kaptanı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'ne, saat 03:15 civarında kimliğini bilmediği bir gemi ile çarpıştığını bildirdi.

Arama kurtarma çalışmaları:

Yapılan inceleme sonucunda çarpışmanın, Kocaeli'den Aliağa'ya seyreden 2.999 ton motor yağı yüklü ALSU tankeri ile İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye giden 4.199 ton rulo sac taşıyan Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisi arasında gerçekleştiği anlaşıldı. Olay üzerine ivedilikle arama kurtarma faaliyeti başlatıldı ve ilk deniz unsurları 04:10'da bölgeye intikal etmeye başladı.

Tuğberk İmamoğlu gemisine yapılan çağrılara cevap alınamaması ve gemideki personellerin cep telefonlarının AAKKM tarafından aranmasına rağmen yanıt verilmemesi üzerine geminin battığı değerlendirilmekte olup, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından arama kurtarma çalışmaları sürdürülmektedir.

Saha faaliyetlerinde; 14 adet deniz arama kurtarma unsuru, bir helikopter ve kazazede ALSU tankeri fiilen arama kurtarma operasyonuna katılmaktadır. Ayrıca açıklamada, 10 gemi insanının görev yaptığı Tuğberk İmamoğlu'na ait can kurtarma araçlarının (serbest düşmeli can filikası dahil) deniz yüzeyinde bulunduğu ancak ne yazık ki araçların içinde gemi personelinin tespit edilemediği vurgulandı.

Deniz kazasıyla ilgili gelişmelerin takip edildiği ve kamuoyunun bilgilendirilmeye devam edileceği bildirildi.

TUĞBERK İMAMOĞLU GEMİSİNE AİT CAN KURTARMA ARAÇLARI (SERBEST DÜŞMELİ CAN FİLİKASI DAHİL) DENİZ...

TUĞBERK İMAMOĞLU GEMİSİNE AİT CAN KURTARMA ARAÇLARI (SERBEST DÜŞMELİ CAN FİLİKASI DAHİL) DENİZ YÜZEYİNDE BULUNDU

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kayseri'de duraktaki yolcu otobüsüne çarpma anı saniye saniye kaydedildi
images

Söke'de kavşakta meydana gelen kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi
images

Aksöğüt kırsalında traktör devrildi: 4 kişi yaralandı
images

Mühürlenen mekân eski diş kliniğinden açılan kapıyla işletildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bağlıca'da mezrone için ortak atılım: kooperatifle verim ve marka hedefleniyor

Zile MYO kampüsüne 200 kişilik cami inşası başladı

Söke'de kavşakta meydana gelen kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

Aksöğüt kırsalında traktör devrildi: 4 kişi yaralandı

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Sağanak altında Semicenk coşkusu

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı