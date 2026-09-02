Marmara'da çarpışma: Tuğberk İmamoğlu gemisinin can kurtarma araçları yüzeyde bulundu

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Silivri açıklarında Türk bayraklı iki ticari geminin çarpışması sonucu başlatılan arama-kurtarma çalışmalarına ilişkin açıklama yayımladı. Kurum, olayın tespiti, müdahale süreci ve sahada yürütülen arama faaliyetlerine dair ayrıntıları paylaştı.

Çarpışmanın tespit edilmesi:

Açıklamaya göre, Uydu Yardımlı Arama Kurtarma Sistemimizden (COSPAS-SARSAT) saat 03:26'da Marmara Denizi'nde trafik ayırım düzeni içinde bir geminin EPİRB cihazından alınan acil durum sinyali alındı ve sinyalin Tuğberk İmamoğlu gemisine ait olduğu belirlendi. Türk Radyo tarafından çağrı yapıldı. Daha sonra, saat 03:41'de ALSU tankeri kaptanı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'ne, saat 03:15 civarında kimliğini bilmediği bir gemi ile çarpıştığını bildirdi.

Arama kurtarma çalışmaları:

Yapılan inceleme sonucunda çarpışmanın, Kocaeli'den Aliağa'ya seyreden 2.999 ton motor yağı yüklü ALSU tankeri ile İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye giden 4.199 ton rulo sac taşıyan Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisi arasında gerçekleştiği anlaşıldı. Olay üzerine ivedilikle arama kurtarma faaliyeti başlatıldı ve ilk deniz unsurları 04:10'da bölgeye intikal etmeye başladı.

Tuğberk İmamoğlu gemisine yapılan çağrılara cevap alınamaması ve gemideki personellerin cep telefonlarının AAKKM tarafından aranmasına rağmen yanıt verilmemesi üzerine geminin battığı değerlendirilmekte olup, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından arama kurtarma çalışmaları sürdürülmektedir.

Saha faaliyetlerinde; 14 adet deniz arama kurtarma unsuru, bir helikopter ve kazazede ALSU tankeri fiilen arama kurtarma operasyonuna katılmaktadır. Ayrıca açıklamada, 10 gemi insanının görev yaptığı Tuğberk İmamoğlu'na ait can kurtarma araçlarının (serbest düşmeli can filikası dahil) deniz yüzeyinde bulunduğu ancak ne yazık ki araçların içinde gemi personelinin tespit edilemediği vurgulandı.

Deniz kazasıyla ilgili gelişmelerin takip edildiği ve kamuoyunun bilgilendirilmeye devam edileceği bildirildi.

TUĞBERK İMAMOĞLU GEMİSİNE AİT CAN KURTARMA ARAÇLARI (SERBEST DÜŞMELİ CAN FİLİKASI DAHİL) DENİZ YÜZEYİNDE BULUNDU