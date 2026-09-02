Kuşadası'na hayırsever destekli erken eğitim yatırımı için protokol imzalandı

Aydın Valiliği koordinesinde Kuşadası ilçesine kazandırılacak yeni anaokulu için resmi protokol töreni gerçekleştirildi. Hayırsever Naci Aktürk tarafından yaptırılacak olan projenin adı Şefika Yeliz Aktürk Anaokulu olarak belirlendi ve yapım süreci resmen başlatıldı.

proje ayrıntıları:

Yeni anaokulu 12 sınıflı olarak planlandı ve tamamlandığında 240 öğrenci kapasiteli olacak. Proje, Aydın Valiliği koordinasyonunda hayata geçirilecek olup, erken eğitim alanında ilçeye önemli bir yatırım olarak değerlendiriliyor. Okul, eğitim hayatına ilk adımlarını atacak çocuklara modern bir eğitim ortamı sunmayı amaçlıyor.

protokol imza töreni ve yetkililer:

Okulun yapım protokolü; Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit ve hayırsever Naci Aktürk tarafından imzalandı. İmza töreni, projenin resmi başlangıcını işaret etti ve sürecin Aydın Valiliği gözetiminde yürütüleceği vurgulandı.

valiliğin açıklaması:

Protokolün imzalanmasının ardından Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yatırımı ilçeye kazandıran Naci Aktürk ailesine teşekkür edildi ve yeni anaokulunun Kuşadası ile eğitim camiasına hayırlı olması temennisinde bulunuldu. Yetkililer, projenin bölgedeki okul ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamasını beklediklerini belirtti.

AYDIN’IN KUŞADASI İLÇESİNE HAYIRSEVER DESTEĞİYLE 12 DERSLİKLİ VE 240 ÖĞRENCİ KAPASİTELİ OLARAK YAPILACAK OLAN ŞEFİKA YELİZ AKTÜRK ANAOKULU İÇİN PROTOKOL İMZALANDI.