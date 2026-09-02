Durakta bekleyen otobüse çarpan minibüs Kayseri'de üç kişiyi yaraladı

İncesu'da trafik kazası

Kayseri'nin İncesu ilçesinde durakta bekleyen yolcu otobüsüne bir minibüs çarptı. Olayda üç kişi yaralanırken, bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Nevşehir kara yolu üzerinde A.M.'nin sürücüsü olduğu 38 AB 285 plakalı yolcu otobüsüne, M.U. (57) yönetimindeki yabancı plakalı EY 818 FT minibüs çarptı. Otobüsün durakta beklediği sırada meydana gelen çarpışmanın ardından araçlarda hasar oluştu.

Ekiplerin müdahalesi ve soruşturma:

Kaza sonrası olay yerine intikal eden ekipler yol güvenliğini sağladı. Sağlık ekipleri, minibüs sürücüsü ile otobüsteki T.Ö. (33) ve A.S. (40)'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Jandarma ve polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

ARAÇLAR ÇEKİCİ MARİFETİYLE BÖLGEDEN KALDIRILDI