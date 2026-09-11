Gece yarısı Mevlana Kavşağı'nda takla atan otomobilde dört kişi yaralandı

Kaza ve yaralananların durumu:

Erzurum'un Palandöken ilçesinde, saat 23.15 sıralarında Mevlana Kavşağı'nda bir otomobil kontrolden çıkarak devrildi. Olayda, sürücü E.B. idaresindeki 25 ACA 676 plakalı araçtakilerden toplam dört kişi yaralandı.

Yaralılara ilk müdahale olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapıldı; akabinde yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi görenlerden birinin sağlık durumunun ağır olduğu, diğer üç kişinin ise genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olay yeri çalışması ve soruşturma:

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı ve olayın nedenine ilişkin çalışmalar sürüyor.

ERZURUM'UN PALANDÖKEN İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİLİN TAKLA ATMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1'İ AĞIR 4 KİŞİ YARALANDI.