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Geceyi delen misafir: köye inen kurt ahırdaki köpeğe saldırdı

Ardahan'ın Posof ilçesi Balgöze köyünde saat 01.20'de köye inen bir kurt, Turgay Eraslan’ın ahırını koruyan köpeğe saldırdı; olay kameraya yansıdı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 11:04

GÜNCELLEME: 04 Eylül 2026 - 11:06

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Geceyi delen misafir: köye inen kurt ahırdaki köpeğe saldırdı

Kurtun saldırısı anbean kaydedildi:

Ardahan’ın Posof ilçesine bağlı Balgöze köyünde 3 Eylül 2026 Perşembe gecesi yaşanan olayda, arazide yiyecek bulmakta zorluk çeken 1 kurt köy yerleşimine indi. Olay, gece saat 01.20 sıralarında meydana geldi.

Görüntüde ne görülüyor:

Ahırın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kurtun bahçeye yaklaşması ve Turgay Eraslan’ın ahırını koruyan köpeğe saldırmaya çalışması yer alıyor. Kamera kayıtları, kurtun köpeğe yaklaşıp saldırdıktan sonra bölgeden uzaklaştığı anları saniye saniye gösteriyor. Görüntülerdeki anlar, olayın kısa sürede geliştiğini ortaya koyuyor.

Kaynak bilgileri ve eksik noktalar:

Haberde yer alan bilgilere göre saldırıyı gerçekleştiren hayvanın sayısı ve hareket şekli netlik kazanmış olsa da, köpeğin durumu hakkında kaynakta ek bilgi bulunmuyor. Olayla ilgili aktarılan tek somut ayrıntılar; yer, tarih, saat, saldırıyı yapan 1 kurt ve saldırıya uğrayan hayvanın Turgay Eraslan’ın ahırını koruyan köpeği olduğu yönünde.

Görüntülerin, köyde ve çevredeki yerleşim alanlarında yaban hayvanlarının yerleşim bölgesine inebildiğine dair görsel kanıt sağladığı görülüyor. Kayıtlar olay anını belgeleyerek olaya dair somut görsel malzeme sunuyor.

KÖY YERLEŞİMİNE KADAR İNEN BİR KURT, BİR EVİN BAHÇESİNDEKİ KÖPEĞE SALDIRDI.

KÖY YERLEŞİMİNE KADAR İNEN BİR KURT, BİR EVİN BAHÇESİNDEKİ KÖPEĞE SALDIRDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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