Geçit Geli Mezrası'nda yatırımları yerinde inceledi, kırsala eşit hizmet taahhüdü

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Salkonak Mahallesi'ne bağlı Geli Mezrası'nda saha incelemelerinde bulundu ve bölge halkı ile muhtarların beklenti ve taleplerini yerinde dinledi.

saha incelemesi ve istişareler:

Ziyarette Başkan Geçit, mahalle muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelerek bölgenin mevcut durumu, öncelikli ihtiyaçlar ve planlanan projeler hakkında bilgi aldı. Toplantıda tarım alanlarına ulaşım, yol açma ve yenileme çalışmaları, ulaşım konforunun artırılması ile sosyal ve sportif tesislerin geliştirilmesi gibi başlıklar ön plana çıktı.

Geçit, vatandaşların taleplerini tek tek dinleyip not aldırarak, belediyenin görev ve sorumluluk alanında bulunan çalışmaların planlı bir şekilde hayata geçirilmesi için ilgili birimlere gerekli talimatları verdi. Ziyaretin verimli geçtiğini ifade eden başkan, yapılan istişarelerin hizmetlerin doğru noktaya ve doğru şekilde ulaşması açısından önemli olduğunu vurguladı.

öncelikler, planlama ve taahhütler:

Başkan Geçit sözlerinde; "Salkonak Mahallemize bağlı Geli Mezrası’nda muhtarlarımız ve mahalle sakinlerimizle bir araya gelerek yeni projeler ve hizmetler üzerine görüş alışverişinde bulunduk. Çok verimli bir ziyaret gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın taleplerini dinledik, bölgemizin ihtiyaçlarını değerlendirdik ve yeni hizmet alanlarında yapmamız gereken yatırımlar konusunda görüş birliğine vardık. Bundan sonraki süreçte planlamalarımızı yaparak bölgelerimizin ihtiyaç ve beklentilerine cevap vermek için ekiplerimize gerekli talimatları verdik. Tarım alanlarına ulaşımdan yol açma ve yenileme çalışmalarına, sosyal hizmetlerden sportif yatırımlara kadar her alanda kırsal bölgelerimizin hak ettiği hizmetlere kavuşması için çalışıyoruz. Bugüne kadar bu anlamda önemli adımlar attık. Bundan sonraki süreçte de vatandaşlarımızdan gelen talepleri dikkate alarak, bölgelerimizin önceliklerine uygun yatırımları hayata geçirmeye devam edeceğiz".

Deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde kırsal bölgelerin güçlendirilmesinin Yeşilyurt’un bütüncül kalkınması açısından önemli olduğunu belirten Geçit, "Kırsalı güçlendirmek, topyekûn ayağa kalkmanın en güzel göstergesi olacaktır." diye konuştu. Başkan, belediyenin imkanları ölçüsünde kırsal bölgelerdeki yatırım programlarını artıracaklarını söyledi ve vatandaşlardan gelen talep ve önerilerin yol gösterici olduğunu vurguladı.

Ziyaret sonunda Geçit, merkez ile kırsal arasındaki hizmet standardını eşitleme hedefini yineleyerek, planlamaların önceliklere göre uygulanacağını belirtti ve kendilerini en iyi şekilde misafir eden mahalle sakinlerine teşekkür etti.

BAŞKAN GEÇİT, SALKONAK GELİ MEZRASI’NDAKİ YATIRIMLARI YERİNDE İNCELEDİ