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Darende'de dünya şampiyonunu ağırlama: başkan Alican Bozkurt Semih Özdemir'i belediyede karşıladı

Başkan Alican Bozkurt, 2025 Macaristan Veteranlar Dünya Şampiyonu Semih Özdemir'i belediyede ağırladı; altın madalya ve Umman'daki yeni hedefleri konuşuldu.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 15:02

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EDİTÖR: Merve Çelik

Darende'de dünya şampiyonunu ağırlama: başkan Alican Bozkurt Semih Özdemir'i belediyede karşıladı

karşılama töreni:

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, 2025 yılında Macaristan'da düzenlenen Veteranlar Dünya Güreş Şampiyonasında 70 kilo kategorisinde dünya şampiyonu olarak altın madalya kazanan hemşerisi Semih Özdemir'i belediyede kabul etti. Görüşmede şampiyonun bölge ve ülke adına elde ettiği başarı kutlandı.

Toplantı kısa ve samimi bir ortamda geçti; Bozkurt, yerel yönetim olarak sporcuların yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı ve Özdemir ile başarı öyküsünün genç sporcular için örnek teşkil edeceğini belirtti.

başkanın değerlendirmesi:

Bozkurt, Darende'yi ve Türkiye'yi uluslararası arenada başarıyla temsil eden Semih Özdemir'in elde ettiği başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkanın sözleri arasında yer alan ifadeler şöyleydi: "Kendisine ve tüm sporcularımıza gönülden başarılar diliyor, ülkemizi ve Darendemizi en iyi şekilde temsil etmesini temenni ediyorum."

Bozkurt, ayrıca Özdemir'in önümüzdeki ay Umman'da düzenlenecek Veteranlar Dünya Güreş Şampiyonası'nda da önemli bir başarıya imza atacağına inandığını ifade etti.

şampiyonun sözleri:

Dünya şampiyonu güreşçi Semih Özdemir ise kendisine gösterilen ilgi ve destek için Başkan Bozkurt'a teşekkür etti. Özdemir, hem Darende hem de Türkiye adına daha büyük hedeflere odaklandığını ve hazırlıklarını sürdürdüğünü belirtti.

Görüşme, yerel yönetimin sporcuların başarılarını görünür kılma ve uluslararası müsabakalarda destek sağlama taahhüdünü pekiştirirken, Özdemir'in yeni hedefleri de kamuoyuyla paylaşıldı.

DARENDE BELEDİYE BAŞKANI BOZKURT, DÜNYA ŞAMPİYONU SEMİH ÖZDEMİR’İ AĞIRLADI

DARENDE BELEDİYE BAŞKANI BOZKURT, DÜNYA ŞAMPİYONU SEMİH ÖZDEMİR’İ AĞIRLADI

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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