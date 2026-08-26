Öztürkler: gençlerin sporuna engel olmaya çalışan zihniyete karşımızda duruyoruz

Meclis Başkanı Öztürkler’in tepkisi:

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Barcelona akademisinin Lefkoşa’da düzenlemeyi planladığı hazırlık kampının iptal edilmesine yönelik girişimlere sert tepki gösterdi. Öztürkler, bu tür yaklaşımların akademi düzeyindeki gençlerin bir araya gelerek spor yapmasına, eğitim almasına ve kamp düzenlemesine dahi engel olmaya çalışan bir zihniyeti ortaya koyduğunu belirtti.

Öztürkler, yapılan girişimlerin Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs Türk halkına karşı sürdürülen tahammülsüzlüğünün yeni bir örneği olduğunu vurguladı ve bu uygulamaların sporun birleştirici ruhuna ters düştüğünü ifade etti.

dünya topluluğuna çağrı:

Meclis Başkanı, "Tüm dünya bu zihniyeti görmelidir" sözleriyle uluslararası toplumun dikkatine işaret etti. Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının en temel sportif ve eğitimsel faaliyetlerine katılımının engellenmesine karşı uluslararası aktörlerin sessiz kalmaması gerektiğini söyledi.

Bu pratiklerin, görüşme masasında güven oluşturma ve iş birliğinden söz eden taraflarla çeliştiğini belirten Öztürkler, gençlerin spor yapmasına ve uluslararası bir akademinin KKTC’de kamp düzenlemesine karşı çıkılmasının taraflar arasındaki güven inşasına zarar verdiğini kaydetti.

kıbrıs türk halkının varlığı ve hakları:

Öztürkler, Kıbrıs’ta gerçek ve kalıcı bir uzlaşı için Kıbrıs Türk halkının varlığının, egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün kabul edilmesi gerektiğini vurguladı. Ada’daki ortak bir geleceğin, Türk halkının kimliğini, kurumlarını ve gençlerini yok sayan bir anlayışla kurulamayacağını ifade etti.

Konuşmasında, Rum tarafının uygulamalarının Kıbrıs Türk halkının dünyayla buluşma, spor yapma, üretme ve geleceğini şekillendirme çabalarını engelleyemeyeceğini belirten Öztürkler, geçmişte olduğu gibi bugün de halkın dayanışma ve inancıyla engellerin aşılacağını dile getirdi.

Öztürkler ayrıca, gençlerin önüne örülen duvarların aşılacağını ve Kıbrıs Türk halkını dünyadan koparmaya yönelik haksız uygulamalara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi. Bu ifadeler, sportif faaliyetlerin ve gençler arası etkileşimin önemine dair güçlü bir savunma niteliği taşıdı.

Yerel ve uluslararası platformlarda yaşanan bu gelişmeler, spor diplomasisinin ve gençlik etkileşimlerinin siyaset dışı alanlarda nasıl etkilenebileceğine dair yeni tartışmalar başlatıyor. Öztürkler’in çağrısı, hem diplomatik hem de kamuoyunda yankı bulması beklenen bir uyarı niteliğinde.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Barcelona akademisinin Lefkoşa'da gerçekleştirmeyi planladığı kampın iptal edilmesine yönelik girişimlerine tepki göstererek, "Bugün gelinen aşamada, akademi düzeyindeki gençlerin bir araya gelerek spor yapmasına, eğitim almasına ve hazırlık kampı düzenlemesine dahi engel olmaya çalışan bir anlayışla karşı karşıyayız" dedi.